Valmentajalegenda Wengerin ja Bayern Münchenin sanomiset ristiriidassa jo ennen neuvotteluiden alkamista

Jalkapallovalmentaja Arsene Wenger ihmetteli BeIN Sportsin haastattelussa Bayern Münchenin tapaa käsitellä seuran valmentajakuvioita. Saksalaisjätti Bayern etsii korvaajaa Niko Kovacille, joka sai potkut viime viikonloppuna. Tiedotusvälineet nostivat Wengerin yhdeksi vaihtoehdoksi korvaamaan Kovac, eikä Bayern kiistänyt kiinnostustaan.

Nyt Wengerin ja Bayernin näkemykset valmentajatilanteesta eroavat toisistaan. Bayern ilmoitti torstaina olleensa kiinnostunut Wengeristä, mutta puheenjohtaja Karl-Heinz Rummeniggen mukaan tämä olisi pudotettu pois vaihtoehtojen joukosta. Wengerin, 70, versio tilanteesta on erilainen.

– Nimeni ei tullut esille tyhjästä. Rummenigge soitti minulle keskiviikkona, ja soitin hänelle takaisin. Puhuimme maksimissaan neljä tai viisi minuuttia. Hän kertoi allekirjoittaneensa (Hans-Dieter) Flickin kanssa sopimuksen kahdesta seuraavasta pelistä, Wenger kertoi.

Flick on väliaikainen valmentaja, joka nostettiin apuvalmentajan paikalta päävalmentajaksi Kovacin potkujen jälkeen.

– Rummenigge kysyi minulta, olisinko kiinnostunut, koska he etsivät valmentajaa, Wenger jatkoi.

Wenger sanoi, että kertoi Rummeniggelle miettivänsä asiaa. Wengerin mukaan hän ja Rummenigge päättivät yhdessä, että puhuvat uudelleen ensi viikolla, koska Wenger on parhaillaan Dohassa.

– Tämä on tositarina, Wenger alleviivasi.

"Tulevaisuus on epävarma"

Vuosikymmenen ajan Bayernin presidenttinä toiminut Uli Hoeness on siirtymässä sivuun tehtävistään. Karl-Heinz Rummenigge luopuu puheenjohtajuudesta ensi vuonna. Voimakaksikko on paaluttanut seuran asemaa maailman huipulla, mutta Wengerin mukaan seura on nyt käännekohdassa.

– Näyttää siltä, että tulevaisuus on epävarma. Seura on aina ollut erittäin hienovarainen ja suora, mutta nykyään he ovat erittäin alttiita huhuille, joita tulee kaikkialta, Wenger näki.

Wenger toivotti Bayernille onnea valmentajan hankkimiseen. Muut kärkiehdokkaat Paris Saint-Germainin Thomas Tuchel ja Ajaxin Erik ten Hag ovat kiinni nykyisissä seuroissaan. Tuchel ja ten Hag tekivät jo selväksi, etteivät ole liittymässä Bayernin valmennusvahvuuteen ainakaan ennen kauden päättymistä.