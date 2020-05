Vihreä valo syttyi Serie A:n joukkueiden yhteisharjoituksille – pelikauden jatkuminen selviää ensi viikolla

Italian jalkapallon pääsarjan Serie A:n joukkueet saavat jatkaa yhteisharjoittelua, mutta päätöksiä kauden jatkamisesta pitää odottaa 28. toukokuuta saakka. Asiasta kertoi urheiluministeri Vincenzo Spadafora.

Spadafora sanoi tiistaina Italian televisiolle, että asiantuntijat ovat hyväksyneet Italian jalkapalloliiton (FIGC) julkaiseman terveysprotokollan, jota noudattamalla kauden jatkaminen voisi olla mahdollinen.

– On erinomainen uutinen, että yhteisharjoitukset voivat nyt jatkua, Spadafora kertoi Rai-kanavalle.

Spadafora kertoi, että hän tapaa 28. toukokuuta FIGC:n puheenjohtajan Gabriele Gravinan ja Serie A:n puheenjohtajan Paolo Dal Pinon. Silloin päätetään kilpailutoimintaan palaamisesta.

– Päätämme silloin, käynnistetäänkö Serie A uudelleen ja milloin. Tärkeää tulee olemaan se, että kun aloitamme uudelleen, vakaana aikomuksena on mestaruuden selvittäminen. Liitot päättävät yksityiskohtaisista säännöistä ja muodoista, Spadafora viittasi hallituksen, jalkapalloliiton ja Serie A:n neuvotteluihin.

Pelaajayhdistys varoittaa loukkaantumisista

Serie A:n kausi on ollut tauolla 9. maaliskuuta alkaen Italian kärsiessä pahoin koronavirusepidemiasta. Maassa on kirjattu yli 32 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Joukkueet ovat voineet järjestää yksilöllisiä harjoituksia 4. toukokuuta lähtien, mutta pelitoiminta ei käynnisty ainakaan ennen kesäkuun 14. päivää.

Italian pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Damiano Tommasi sanoi tiistaina, että jalkapalloilijat tarvitsisivat vähintään kuukauden kunnon harjoittelua ennen kuin kilpailutoiminnan jatkaminen olisi järkevää.

– Vaikka puhutaan kuudesta viikosta, niin tarvitaan ainakin neljä viikkoa, että voidaan välttää loukkaantumisia.

Tommasi viittasi siihen, että loukkaantumisriski kasvaa äkillisen fyysisen kuorman kasvattamisen jälkeen.

– Varovaisuus ennen kaikkea, koska tässä vaiheessa tarvitaan todellista varmuutta lääketieteen ja terveyden kannalta, Italian maajoukkueen ja AS Roman entinen pelaaja tuumi.