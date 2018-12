Viime viikon hätähuuto kannatti: JJK on saanut pika-apua avoimen kirjeen lähettämisen jälkeen

JJK Keski-Suomi Oy:n hallitus lähetti viime viikolla avoimen kirjeen, jossa ahdingossa painiva seura myönsi epäonnistuneensa talouden suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla seura pyysi ihmisiä avuksi niin kahvin keittämiseen, kantamiseen kuin koodaamiseenkin. Kyseessä oli siis avoin kirje, mutta olisi sen voinut nimetä myös hätähuudoksi. JJK todella tarvitsee tukea ja apua.

– Jo nyt voi sanoa, että kirje kannatti lähettää. Ihmiset ovat ottaneet yhteyttä ja kasassa on nyt toistakymmentä konkreettista tekijää. He ovat lupautuneet tulemaan avuksi eri asioihin, JJK:n toimitusjohtaja Caius Forsberg kertoi.

Syvällä suossa tarpovan kettuseuran onneksi yhteisöstä löytyy aitoa auttamisen halua. Eikä se rajoitu pelkästään kahvinkeittoon tai kantoapuun. Kirjeessä JJK pyysi jo tässä vaiheessa ostamaan melko kalliita tukikausikortteja, ja nopeasti seuran tilille on kilahtanut tukieuroja.

– Niitä kalliimpia tukikausareita on mennyt jo yli kymmenen. Eli jotain positiivistakin, Forsberg hymyili.

Normaalihintaiset kausikortit ovat tulossa myyntiin lähipäivinä.

Ajoittain hymy on kuitenkin ollut tiukassa JJK:n toimistolla. Seuran velkataakkaa ei muutama tukikausari pelasta. Jo tovin JJK:n olemassaolo on ollut velkojien pitkämielisyyden varassa, ja se tilanne tuskin on heti muuttumassa.

– En voi sanoa tilannettamme toivottomaksi, koska eihän tässä olisi muuten mitään järkeä olla tekemässä töitä. Mutta tilanne on erittäin, erittäin vaikea. Kyllä tämä on haastavin tilanne, jossa olen elämässäni ollut, Forsberg muotoilee.

– Itselläni on henkilökohtainen harmitus siitä, etten pystynyt kääntämään kurssia, reilun vuoden kettuseuran toimitusjohtajana toiminut Forsberg lisäsi.

Avoimessa kirjeessä kerrotaan, että myös päättynyt tilikausi oli JJK:lle tappiollinen.

– Arvio on, että tappio on pienempi kuin viime vuonna, Forsberg vertasi edellisen tilikauden 288 000 euron tappioon.

Jotain hyvääkin viime kauden tuloksessa sentään oli.

– Ensimmäistä kertaa vuosiin kulut olivat budjetoitua pienemmät. Jo tammikuussa huomattiin, ettei päästä tuloissa tavoitteisiin. Sen jälkeen ei olla kulutettu mihinkään yhtään rahaa, mutta sekään ei riittänyt, koska tulot romahtivat niin paljon.

Kauden päätteeksi JJK putosi Kakkoseen. Selvää on, että jatkossa JJK ei ole ammattilais- eikä puoliammattilaisjoukkue. Seura on käynyt läpi reilun kulukuurin. Liigakesään 2017 JJK lähti reilusti 900 000 euron kulubudjetilla, kun taas tulevalla kaudella lukema on hieman yli 200 000 euroa.

– Henkilöstökulut ovat olleet meidän suurin menoerä. Ensi kaudella päävalmentajalle maksetaan jotain pientä, mutta pelaajien kohdalla lähdetään siitä, että heidän ei tarvitse sentään maksaa pelaamisestaan kuten monissa muissa Kakkosen seuroissa, Forsberg suunnitteli.

– Tavoitteena on tehdä reilusti ylijäämäinen tulos.

Se olisi tärkeää uskottavuuden palauttamiseksi, joka avoimessa kirjeessäkin määriteltiin yhdeksi JJK:n lähitulevaisuuden tavoitteeksi.

– Budjetti on alustavasti hyväksytty jo seuraavalle viidelle kaudelle, vaikka ei meidän tavoite tietenkään ole pelata viittä vuotta Kakkosta. Mutta tuosta se uskottavuus lähtee rakentumaan.

Kaiken taloustuskan keskelläkin JJK valmistautuu pelaamaan ensi kesänä Kakkosta samassa lohkossa FC Vaajakosken kanssa.

– Se on mahtavaa, että on paikalliskilpailua. Derbyt ovat molemmille seuroille kauden kohokohtia, Forsberg innostui.

Joulukuun alussa JJK:n joukkueen rakentaminen on alkutekijöissään. Huippulupaus Nooa Laineen jatkaminen kettupaidassa uutisoitiin avoimeen kirjeen yhteydessä, ja Basam Elfadl nimettiin päävalmentajaksi vajaa kuukausi sitten. Jotakuinkin kaikki muu on auki.

– Lähes 40 jätkää on ilmoittautunut vapaisiin treeneihin. Jos sen porukan top 10 -miehistä saadaan 5–6 pelaajaa kiinnitettyä joukkueeseen, on meillä on kasassa jo kilpailukykyinen joukkue Kakkoseen.

Kiinnostusta JJK:hon siis Kakkosessakin on. Forsbergin mukaan jotain nykymaailmasta kertoo se, että kyselyjä on tullut paljon ulkomailtakin.

– Jopa valmentajaksi tuli kyselyjä ulkomailta. Ja tänään meille on tarjottu jo seitsemää pelaajaa ulkomailta.

Selvää toki on, että ulkomaan ammattilaisia ei ole Jyväskylään tulossa. JJK jatkaa viime vuosilta tutulla oman kylän pojat -linjalla.