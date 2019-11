Wales otti EM-kisapaikan, Huuhkajilla nyt kaksi lohkovaihtoehtoa

Neljän vuoden takainen välieräjoukkue Wales on napannut paikan jalkapallon miesten EM-kisoihin. Wales voitti karsintojen päätösottelussa Unkarin kotonaan Cardiffissa 2–0 ja nousi Unkarin ohi E-lohkon kakkoseksi.

Tuloksella on vaikutusta myös Suomen asetelmiin ensi viikon EM-lohkoarvonnassa. Walesin ilmestyttyä Unkarin sijaan neloskoriin Suomen kanssa voidaan Huuhkajat arpoa joko Roomassa ja Bakussa pelattavaan A-lohkoon tai Pietarissa ja Kööpenhaminassa pelattavaan B-lohkoon. Unkarin selviäminen suoraan kisoihin olisi tiennyt sitä, että B-lohko olisi ollut Suomen ainoa mahdollisuus.

A-lohkossa vastaan tulisi Italia ja kaksi arvonnassa selviävää joukkuetta. B-lohkossa vastuksina olisivat Venäjä, Tanska ja Belgia.

Giggs: Elämäni hienoimpia iltoja

Walesilla oli selkeä lähtöasetelma Unkari-kohtaamiseen: vain voitto riittää suoraan EM-paikkaan. Kotijoukkueen sankariksi nousi Juventuksen Aaron Ramsey, joka teki Walesin molemmat maalit. Ramsey puski isännät johtoon 17. minuutilla ja teki 2–0-maalin heti tauon jälkeen.

– Tämä on erityinen ilta Walesille. Tämä on yksi elämäni hienoimmista illoista. Saavutin paljon pelaajana, mutta tämä on erilaista, sanoi Walesin päävalmentaja, Manchester United -legenda Ryan Giggs Uefa.comin mukaan.

– Olemme parantaneet koko ajan karsintojen ajan ja nautimme haasteesta. Pelasimme kovalla itseluottamuksella. Meillä oli Ranskassa elämämme parhaat ajat, ja yritämme nauttia tästäkin, sanoi Walesin Real Madrid -tähti Gareth Bale viitaten vuoden 2016 EM-kisoihin, joissa Wales eteni neljän parhaan joukkoon.

Unkari putosi lohkossa neljänneksi, mutta sillä on vielä mahdollisuudet kisapaikkaan maaliskuussa pelattavista pudotuspeleistä. Slovakia nousi lohkokolmoseksi 2–0-voitolla Azerbaidzhanista, ja myös se on mukana pudotuspeleissä.

Saksa ja Hollanti lopettivat murskajaisiin

E-lohkoa lukuun ottamatta muiden lohkojen päätöspeleissä ei tiistaina enää ollut panoksena kisapaikkoja. Saksa ja Hollanti olivat varmistaneet EM-paikkansa C-lohkosta jo viikonloppuna, ja nyt ne päättivät karsintaurakkansa vakuuttaviin voittoihin.

Saksa murskasi Pohjois-Irlannin Frankfurtissa peräti 6–1. Pohjois-Irlanti oli ollut viikonloppuun asti mukana kamppailussa EM-paikoista mutta jäi nyt jyrän alle.

Vieraat menivät kyllä johtoon jo seitsemännellä minuutilla Michael Smithin maalilla, mutta Saksa tuli ohi jo avauspuoliajan aikana ja meni toisella jaksolla menojaan. Serge Gnabry iski Saksalle hattutempun.

Voitto varmisti Saksan lohkovoiton. Lohkokakkoseksi sijoittunut Hollanti möyhensi päätöspelissään Viron 5–0.

Pelottavan kova Belgia

Belgia päätti karsinnat murskaamalla Kyproksen kotonaan 6–1 ja selvitti ainoana joukkueena Italian ohella karsinnat ilman pistemenetyksiä. Viime vuoden MM-pronssimitalistin ja Fifan maailmanrankingin ykkösen saldo oli vakuuttava: 10 ottelua, 10 voittoa ja maaliero 40–3. Tämän timantinkovan ryhmän Huuhkajat saattaa saada vastaansa ensi kesänä.

Kyprosta vastaan Christian Benteke ja Kevin de Bruyne tekivät Belgialle kaksi maalia mieheen.

I-lohkossa toiseksi sijoittui Venäjä, joka voitti kahdeksan ottelua ja hävisi vain kahdesti Belgialle. Päätöspelissään Venäjä haki 5–0-voiton San Marinosta. Lohkokolmonen Skotlanti voitti Kazakstanin 3–1 ja hakee EM-paikkaa pudotuspeleistä.

G-lohkon voiton varmistanut Puola voitti viimeisessä ottelussaan Slovenian 3–2. EM-kisoihin etenee myös Itävalta, joka panoksettomassa päätösottelussaan hävisi Latvialle vieraissa 0–1. Latvia oli tätä ennen hävinnyt kaikki yhdeksän otteluaan, joten se onnistui välttämään nöyryyttävän nollasaldon. Lohkon kolmoseksi nousi Pohjois-Makedonia, joka voitti Israelin 1–0.

Karsintojen varsinaisen lohkovaiheen päätyttyä selvillä on nyt 20 EM-joukkuetta 24:stä. Loput neljä selviävät maaliskuun pudotuspeleistä, mutta EM-lohkot arvotaan jo 30. marraskuuta Bukarestissa.