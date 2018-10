We Are the Champions oli vain aavistus liioittelua, JyPKin tytöt juhlivat iloisesti hopeoitaan

Musiikki pauhaa Viitaniemen tekonurmen pukukopista. Samasta paikasta kuuluu äänekästä nuorten naisten iloista kiljuntaa ja laulantaa. Tunnelma on ylimmillään.

Viimeisenä kopissa soi lähes kliseisesti Queenin We Are the Champions. Se on aavistus liioittelua. Mutta vain aavistus. Jyväskylän Pallokerhon B-juniorit juhlivat hienon kauden päätteeksi SM-hopeaa. Viimeisessä pelissä kaatui PK-35 lukemin 3–1 (2–0).

– Tosi hyvä kausi. Jo karsinnoissa tajuttiin, että tänä kesänä mitali on aivan realistinen tavoite. Nyt tuntuu todella hyvältä, ryhmän avainpelaajiin kuuluva Alma Forstén fiilisteli hopeamitali kaulassaan.

Päätöskierrokselle lähdettäessä jyväskyläläisleirissä riitti jännitettävää. JyPK oli sarjassa kolmantena. Voitto viimeisessä ottelussa PK-35:ttä vastaan tarkoitti siis varmaa mitalia, mutta vihreäpaidoilla oli seitinohuet mahdollisuudet myös mestaruuteen asti. Toisaalta joukkueessa tiedettiin sekin, että tappion myötä mitalit voisivat jäädä saamatta.

– Alussa huomasi, että jonkin verran on jännitystä. Onneksi saatiin nopea maali ja ensimmäinen puoliaika oli meiltä aika hyvä, Forstén arvioi.

Maalinteossa neljännellä minuutilla onnistui nimenomaan Forstén, joka pääsi viimeistelemään takatolpalta Tiia Immosen loistavan esityön jälkeen. Kun Anniina Pantsu tuplasi kotijoukkueen johdon puolen tunnin pelin jälkeen, alkoi JyPKin mitali näyttää varmalta. Väri alkoi vaihtua pronssisesta hopeaan, kun Ilves oli riistämässä pisteet JyPKin edellä olleelta Hongalta. Sen sijaan unelma mestaruudesta oli haihtunut, kun HJK oli siinä vaiheessa tehnyt seitsemän osumaa KJP/YJ:n verkkoon.

– Toinen jakso oli meille vaikea. Ehkä se oli sitä jännitystä, mutta saatiin onneksi taisteltua. Se nopea kuitti oli tärkeä, Forstén kertasi.

JyPKin fanit ehtivät jo säikähtää, kun PK-35:n Rilla Talvio pääsi seitsemän minuuttia ennen täyttä aikaa tekemään halvan kavennuksen. Sitten vain hetkeä myöhemmin Niia Salminen murjoi helpottavan JyPKin kolmannen maalin.

JyPK jäi lopulta HJK:sta ja mestaruudesta vain pisteen päähän. Konkreettisesti mestaruus lipesi vihreäpaitojen käsistä kaksi viikkoa sitten, kun JyPK – silloin sarjan kärkijoukkueena – ei saanut kellistettyä Ilvestä kotinurmellaan, vaikka JyPK pääsi lopussa pelaamaan yhden pelaajan ylivoimalla. 0–0-tasapeli söi lopulta ratkaisevat kaksi pistettä.

– Varmaan siinä se meni. Toisaalta jo aiemmin kauden aikana mokattiin pari helppoa peliä. Kyllä se vähän harmittaa, että mestaruus jäi sen pisteen päähän, Forstén myönsi.

Mutta juhlittavaa riitti epäilemättä myös hopeassa. Keski-Suomeen jalkapallon SM-mitaleja on historian aikana tullut vain ani harvoin. Miksi sitten JyPKin B-tytöt onnistuivat mitalijahdissaan?

– Meillä on todella hyvä joukkuehenki ja ollaan kaikki kavereita myös kentän ulkopuolella. Lisäksi meillä on hyvät valmentajat. Ja niin, kyllä tässä joukkueessa on myös hyviä pelaajia. Kaikki ovat tosi taitavia jalkapalloilijoita, Forstén muistutti.

Forsténilla syksyn jännitys ei lopu, vaikka oman joukkueen kausi päättyikin. JyPK-pelaaja oli mukana kesällä alle 17-vuotiaiden EM-kisoissa Suomen joukkueessa, joka saalisti pronssia ja paikan noin kuukauden päästä Uruguayssa alkaviin MM-kisoihin. Sinne Suomen joukkuetta ei ole vielä nimetty.

– Mä olen varmaan juuri siinä rajoilla, mahdunko joukkueeseen. Olen yrittänyt olla miettimättä koko asiaa, ettei se häiritse keskittymistä näihin omiin peleihin. Turhaa siitä on ollut stressata, pääsee jos pääsee, hyökkäyspäässä monissa eri rooleissa viihtyvä Forstén totesi.

Ja nyt sen oman joukkueen kanssa on vielä pienen juhlan aika.