West Bromwich putoaa Englannin Valioliigasta

West Bromwichia ei nähdä ensi kaudella jalkapallon Englannin Valioliigassa. Putoaminen varmistui tiistaina, vaikka West Bromwich ei edes pelannut.

Swansea ja Southampton sen sijaan iskivät yhteen, ja Southampton nappasi 1–0-vierasvoiton.

Kolme pistettä nosti Southamptonin viiden pisteen karkumatkalle West Bromwichista. Joukkueilla on liigakautta enää yksi kierros jäljellä, joten West Bromwich ei pysty tavoittamaan Southamptonia.

Swansean tilanne näyttää tappion jälkeen entistä heikommalta. Joukkue on viimeisellä putoajan paikalla, ja sen ero pykälän ylempänä olevaan Huddersfieldiin on kolme pistettä. Huddersfieldillä on lisäksi ottelu Swanseaa vähemmän pelattuna.

Tiistain kamppailun ainoan osuman viimeisteli Manolo Gabbiadini toisella puoliajalla.

West Bromwichin lisäksi Valioliigasta putoaa varmuudella Stoke.