Englannin jalkapalloliitto FA ja Valioliiga aikovat tutkia lauantaina pelatun West Hamin ja Burnleyn välisen ottelun järjestyshäiriöt.

Ottelun aikana nähtiin katsojien kentälle ryntäyksiä. Seuran omistajakaksikko David Sullivan ja David Gold joutui poistumaan paikoiltaan kesken pelin vihamielisten kannattajien takia.

Entisen West Ham -pelaajan Sir Trevor Brookingin mukaan Sullivania heitettiin kolikolla, joka osui omistajaa silmälaseihin. Myös Lontoon pormestari Sadiq Khan otti tiedottajansa kautta kantaa tapahtumiin.

– Stadionilla nähdyt häiriöt olivat häpeällisiä. On selvää, etteivät ne voi toistua, Khanin tiedottaja kommentoi maanantaina.

Osa kannattajista on ollut tyytymättömiä omistajien tapaan johtaa seuraa. Närää on herättänyt myös siirtyminen kolkkona pidetylle Lontoon olympiastadionille. West Ham on vain kolme pistettä putoamisviivan yläpuolella.