Yli 40 vuoden odotus päättyi, Kuopion Palloseura on mestari: "Sanoinkuvaamattoman upeaa"

Kuopion Palloseura on voittanut jalkapallon miesten Suomen mestaruuden ensimmäistä kertaa 43 vuoteen. Seuran kautta aikain kuudes mestaruus sinetöityi liigan päätöskierroksen 2–0-vierasvoitolla Interistä Turussa. KuPS jätti Interin hopealle viiden pisteen erolla.

Maalittoman avauspuoliajan jälkeen Ilmari Niskanen iski 51. minuutilla, ja Reuben Ayarna teki vain muutama minuutti myöhemmin KuPSille 2–0-johdon. Voittoa mestaruuteen tarvinnut Inter ei saanut nopean kahden maalin tyrmäyksen jälkeen enää kiriä aikaan, ja näin KuPS on mestari ensimmäistä kertaa sitten syksyn 1976.

– Sanoinkuvaamattoman upeaa, uran ylivoimaisesti hienoin hetki, Niskanen kuvaili maaliaan ja myös mestaruutta Ruudun haastattelussa.

– Viimeisen 2,5 kuukauden aikana ei hävitty kertaakaan. Ja tänään aika vahva peli, kaksi hienoa maalia ja sitten puolustettiin tiiviisti.

Niskanen kiitteli myös Turkuun matkanneita KuPS-kannattajia, joita oli tuhatkunta.

– Fanit olivat se kahdestoista kenttäpelaaja.

Päävalmentaja Jani Honkavaara päätti KuPS-pestinsä komeasti. Helsingin Sanomien mukaan Honkavaara on SJK:n seuraava päävalmentaja.

– Kotikaupunki, vaimon kotikaupunki, siellä on mummola. Paljon hyviä juttuja, Seinäjoelta kotoisin oleva Honkavaara vahvisti jatkoaan Ruudun haastattelussa.

Uutta askelta ennen on kuitenkin vielä juhlaa.

– Pitkä odotus (ohi). Nämä ajat ovat olleet uskomattomia olla Kuopiossa.

"Koko syksy ollut hienoa aikaa"

Kapteeni Petteri Pennaselle mestaruus on ensimmäinen, kuten suurimmalle osalle tämän kauden KuPS-ryhmästä. Pennanenkin ihmetteli hieman porukkansa loppukauden vauhtia: kauden viimeisestä yhdeksästä pelistä kahdeksan voittoa.

– Koko syksy on ollut hienoa aikaa. Tuo saldo on jäätävä, ja tämä on myös jäätävä porukka, Pennanen myhäili.

Pronssin voitti Honka, joka kukisti IFK Mariehamnin 3–0. Ilves voitti HJK:n 2–1 ja oli tasapisteissä Hongan kanssa, mutta Honka otti mitalin paremmalla maalierolla. HJK oli viides ja IFK Mariehamn kuudes.

Haastajasarjan voitti HIFK, joka kaatoi RoPSin 2–0. FC Lahti pelasi 0–0 SJK:n kanssa ja sijoittui haastajaporukassa toiseksi. KPV hävisi VPS:lle 2–3, mutta VPS putoaa Ykköseen. KPV karsii liigapaikasta TPS:n kanssa.