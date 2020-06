Ylirasitus pani maajoukkuepelaaja Katarina Naumasen jalkapalloarjen uusiksi

Koronavirusaika on ollut monille urheilijoille vaikea, mutta jalkapalloilija Katarina Naumaselle kuluva vuosi on ollut keskimääräistäkin selvästi haastavampi.

Hongan ja naisten maajoukkueen Naumanen, 24, kertoi toukokuun alussa Helsingin Sanomien haastattelussa ylirasitustilastaan sekä sen aiheuttamista ahdistuksen ja masennuksen oireista.

Asiat ovat menneet parempaan suuntaan.

– Tällaisesta toipuminen ei ole yksioikoinen juttu eikä yksiselitteistä. Toipuminen on varmasti vieläkin käynnissä. On ollut erilaisia mittauksia, ja olen nyt ollut joukkueharjoituksissa mukana, Naumanen sanoi STT:lle.

Naisten pääsarjan eli Kansallisen liigan kausi alkaa lauantaina. Espoolainen Honka aloittaa sarjakautensa kotipelillä Ilvestä vastaan.

– Näyttää siltä, että lähden kauteen joukkueen kokoonpanossa. Kroppa näyttää suht vihreää valoa. Yritän ottaa tosi maltilla, en ahnehdi liian suurta palasta kerrallaan ja olen rehellinen itselleni. En olisi uskonut, että pystyn treenaamaan joukkueen mukana näinkin nopeasti ja näin hyvällä ololla, Naumanen kertoo.

Pelejä tiuhalla tahdilla

Kansallisessa liigassa pelaa kymmenen joukkuetta. HJK on hallitseva mestari ja Honka hopeajoukkue.

– Meillä on laaja ja tasainen pelaajarinki. Joukkueessa on pelaajia, jotka ovat pelanneet useamman kauden yhdessä ja tuntevat toisensa hyvin. Meillä on laajuutta saada kauden aikana kentälle uutta virtaa ja kierrättää pelaajia, Naumanen listaa Hongan vahvuuksia.

Laajan pelaajiston merkitys luultavasti korostuu alkavalla kaudella, jonka piti käynnistyä jo 27. maaliskuuta. Vaikka ylä- ja alajatkosarjoista luovuttiin, pelejä tulee tiiviillä tahdilla, mikä saattaa lisätä loukkaantumisriskiä.

Joukkueet suuntaavat peleihin vähäisellä joukkueharjoittelulla. Kokoontumisrajoitusten takia kauteen on valmistauduttu ensin omatoimisesti, sitten pienryhmäharjoituksilla ja vasta kesäkuussa varsinaisilla joukkuetreeneillä.

– Kauden alkua on odotettu kuumeisesti. Kaikki ovat erittäin innoissaan. Kausien alussa lataus saattaa mennä vähän yli, mutta nyt siihen on normaaliakin suurempi riski. Veikkaan, että monelta joukkueelta ensimmäiset pelit eivät ole kovin kontrolloitua ja rauhallista jalkapalloa.

Korona-ajan rajoitukset ovat tehneet harjoittelusta poikkeavaa, ja lisäksi pelitauko venyi todella pitkäksi.

– Joukkuelajien urheilijat ovat tottuneet työskentelemään joukkueen kanssa, ja nyt on treenattu paljon omatoimisesti. Aika lailla suoraan kylmään veteen mennään, kun pelit alkavat, Naumanen myöntää.

Viime kausi Norjassa ja Kuopiossa

Naumanen siirtyi loppuvuodesta KuPSista Hongan riveihin. Hän pelasi viime kaudella kuopiolaisjoukkueen lisäksi norjalaisessa Stabäkissa.

Naisten maajoukkueessa keskuspuolustajalla on tilillään 20 ottelua ja yksi maali.

Urheilulle tuovat vastapainoa loppusuoralla olevat kauppatieteiden maisteriopinnot Aalto-yliopistossa.

– Olen oman tilanteeni takia ottanut vähän jarrua ja pakkia gradun tekemisessä. Kun jäin futiksesta tauolle, päätin etten ota mistään muustakaan stressiä. Tavoitteena on valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Norjan liigan lisäksi Naumasella on ulkomailta kokemusta Yhdysvaltain yliopistojalkapallosta. Ulkomaille paluuta hän ei sulje laskuista, mutta sen aika ei ole nyt.

– Ensin pitää varmistaa, että omat voimavarani ovat kunnossa, ennen kuin lähden tavoittelemaan pilviä.

Liigakausi alkaa lauantaina täydellä kierroksella

Naisten jalkapalloliigassa eli Kansallisessa liigassa pelaa alkavalla kaudella kymmenen joukkuetta. Kausi alkaa lauantaina 13. kesäkuuta.

Avauskierroksen ottelut lauantaina: PK-35 Vantaa–JyPK, KuPS–TPS, HJK–PK-35 Helsinki, Åland United–TiPS ja Honka–Ilves.

Kansallinen liiga pelataan kaksinkertaisena sarjana, joten kullekin joukkueelle tulee 18 ottelua. Kauden on määrä päättyä 7.–8. marraskuuta.

HJK on hallitseva mestari. Honka sijoittui viime kaudella toiseksi ja Åland United kolmanneksi.

Kauden oli määrä alkaa 27. maaliskuuta, mutta startti on siirtynyt koronaviruspandemian takia.