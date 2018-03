Zidane haluaa jatkaa Real Madridissa

Takavuosien tähtipelaaja Zinedine Zidane haluaa jatkaa espanjalaisseura Real Madridin päävalmentajana. Zidane on aiemmin varonut puhumasta jatkohaluistaan ja kuvaillut Realin valmentamista uuvuttavaksi, mutta nyt kanta on muodostunut. Zidane tiedostaa, että jatko on riippuvainen tuloksista.

– Se ei ole muuttunut eikä muutu, se on seuran vaatimus ja hyväksyn sen. Tiedän, miten Real Madrid toimii. Teen sitä, mistä pidän, ja teen sitä perusteellisesti, Zidane kertoi.

Real majailee Espanjan liigassa kolmantena 15 pistettä kärkeä jäljessä ja putosi Espanjan cupista. Totuttua vaisumpi menestys heikensi Zidanen asemaa, mutta PSG:n kaataminen Mestarien liigan neljännesvälierissä korjasi tilannetta. Puolivälierissä Real kohtaa Juventuksen.