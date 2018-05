Zidane laulaa ilosanomaa Real Madridin sairastuvalta – Ronaldo, Isco ja Carvajal toipuvat Mestarien liigan finaaliin

Real Madridin valmentaja Zinedine Zidane vakuuttaa, että joukkueen tähtipelaaja Cristiano Ronaldo toipuu nilkkavammastaan Mestarien liigan finaaliin. Zidanen mukaan myös Isco ja Dani Carvajal pystyvät pelaamaan Liverpoolia vastaan 26. toukokuuta Kiovassa.

– Koko kolmikko toipuu mainiosti finaaliin. Cristianon tilanne on kiperin, koska hänen vammansa on tuorein, mutta hän kävelee jo normaalisti ja paranee pian, Zidane lupaili.

Ronaldo nyrjäytti nilkkansa sunnuntaina pelatussa Real Madridin ja Barcelonan pelissä, joka päättyi Camp Noulla 2–2-tasatulokseen. Nilkka pyörähti törmäyksessä Gerard Piquen kanssa, kun hän oli tuuppaamassa Real Madridin tasoitusta ensimmäisellä puoliajalla.

– Luut pysyivät ehjinä. Vamma ei ole vakava, Zidane vakuutti.

Real Madrid kohtaa keskiviikkona Sevillan Espanjan liigassa. Puolikuntoiset saavat huilivuoron, koska joukkue on jo varmistanut paikkansa neljän kärjessä eikä enää kamppaile mestaruudesta.

Mestarien liigan finaalivastus Liverpool ei ole yhtä onnekkaassa asemassa Valioliigassa, eikä sillä ole varaa säästellä tähtipelaajiaan kuten Mohamed Salahia.

Fanit kohkaavat Ronaldon ja Salahin kohtaamisella, mutta Zidane ei koe, että Mestarien liigan finaalista tulee kaksikon välinen maalintekokilpailu.

– En oikein tykkää tästä vastakkainasettelusta. Salah on pelannut mahtavan kauden ja Liverpool on paljolti hänen ansiostaan Mestarien liigan loppuottelussa, mutta kyse on silti Real Madridin ja Liverpoolin pelistä, Zidane muistutti.