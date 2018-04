Zinedine Zidane kohottaa Cristiano Ronaldon Real Madrid -legenda Alfredo Di Stefanon rinnalle

Real Madridin valmentaja Zinedine Zidane uskoo, että joukkueen nykyinen tähtipelaaja Cristiano Ronaldo pelaa ylleen samanlaista sädekehää kuin takavuosien tähtipelaaja Alfredo Di Stefano. Di Stefano johti seuran viiteen Euroopan cupin voittoon 1950- ja 1960-luvuilla.

Di Stefano teki ammattilaisena 376 maalia. Ronaldolla on koossa 395.

– On ihmisiä, jotka edelleen liittävät Real Madridin ensimmäiseksi Di Stefanoon, mutta yhä enemmän on myös niitä, jotka ajattelevat tämän seuran nimen yhteydessä heti Cristianoa, Zidane selitti Ronaldon asemaa ennen keskiviikkona pelattavaa Mestarien liigan ottelua.

– Kuulun itse niihin, jotka ajattelevat Realin yhteydessä juuri Cristianoa.

Real Madrid lähtee keskiviikkona Mestarien liigan puolivälierien toiseen osaan Juventusta vastaan 3–0-johdossa. Joukkue tähtää liigassa kolmanteen perättäiseen mestaruuteen ja neljänteen mestaruuteen viiden viime kauden aikana.

Ronaldo, 33, teki ensimmäisessä Juventus-pelissä kaksi maalia. Kuluvan kauden Mestarien liigassa hän on tehnyt 14 osumaa, mikä on enää kolmen maalin päässä hänen yhden kauden ennätyksestään mestaruusvuodelta 2014.

Ronaldo on Zidanen valttikortti

Zidanella olisi vara lepuuttaa supertähteään toisessa Juventus-pelissä, mutta hän pitää Ronaldon kentällä.

– Meillä on Ronaldo, ja meidän on pakko hyödyntää sitä. Mikä tahansa joukkue haluaisi hänet, joten voimme vain iloita hänen palveluksistaan. En ole edes ajatellut, että pelaisimme ilman häntä, Zidane kertoi.

Ronaldon johdolla Real Madrid on ollut viime viikot huippuvireessä. Joukkue on Espanjan liigassa vasta neljäntenä, mutta viidestätoista viime ottelusta se on hävinnyt vain yhden. Joukkue on tehnyt seitsemässä viime ottelussa 20 maalia.

– Fiilis ja itseluottamus ovat tapissa, kun onnistumme tekemään kolme tai neljä maalia pelissä. Silti puheet ennakkosuosikin asemasta raivostuttavat minua, Zidane sanoi.

– Emme ole vielä voittaneet mitään.