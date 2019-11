Ässät kunnostautui joukkueena ja yllätti Lukon – "Ansaittu palkinto kovasta työstä"

Ässät teki lauantaina tempun, jota ani harvat pitivät ennakkoon mahdollisena: viime aikoina pahasti rämpinyt porilaisjoukkue voitti Satakunnan herruuskamppailussa Raumalla Lukon peräti 5–2.

– Parempi joukkue voitti, ja paino on sanalla joukkue. Tämä on vielä joukkueurheilua. Sen kanssa meillä on vielä työstämistä, Lukon päävalmentaja Pekka Virta tuskaili ottelun jälkeen.

– Tiesimme, että vastaan tulee tiivis ja yhtenäinen ässälauma. Ensimmäisessä erässä se vielä muistettiin, mutta ensimmäinen ongelma tuli Ässien tehdessä ensimmäisen maalin. Meillä se ei sopinut kaikille, mutta Ässät sen sijaan piti pelisuunnitelmansa, tiivisti Virta.

Raumalla edettiin tasatahtiin aina 2–2 tilanteeseen saakka, mutta sen jälkeen kaukalo oli Ässien värien mukaisesti punamusta. Tommi Taimi vei vieraat ensimmäisen kerran johtoon toisen erän lopulla.

Kolmannessa erässä Ässät meni menojaan Aleksi Rekosen ja Tylor Spinkin maaleilla. Lukon selkäranka taittui lopullisesti, kun Tarmo Reunasen reilut kolme minuuttia ennen loppua viimeistelemä kavennusosuma hylättiin maalivahdin häirinnän vuoksi.

– Tämä oli meiltä parasta lätkää pitkiin aikoihin ja voitto oli ansaittu palkinto kovasta työstä. Kurinalaisuus, kamppailu ja tempo ratkaisivat, Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin ynnäsi.