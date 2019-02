53-vuotias debytantti luotsasi JYPin murskavoittoon – "Ei ollut perhosia vatsassa"

Ville Niemisen ja valmennuksellisen mentorinsa Risto Dufvan ensimmäinen kohtaaminen päävalmentajina jäi Hippoksen keskiviikkoillassa toteutumatta, kun Dufva oli kuumeisena sivussa JYPin penkin takaa.

Se ei kuitenkaan hurrikaanipaitojen menoa hillinnyt, päin vastoin. JYP rusikoi varamiehisen pelikaaniparven jäänrakoon 6–2-voitolla.

Pääkurittajana hääri puolustajalle tuiki harvinaisen hattutempun viimeistellyt Jake Newton sekä 1+3 tehot rohmunnut Jani Tuppurainen.

– Jos matka on lyhyt, mene yksin. Jos se on pitkä, niin mene yhdessä. Tänään tehtiin niin, siitä iso kiitos joukkueelle, Dufvaa päävalmentajana tuurannut kakkoskoutsi Jukka Ahvenjärvi runoili.

Liigahistorian vanhin debytanttipäävalmentaja on tiettävästi muuan Curt Lindström, joka tarttui Ilveksen ruoriin 64-vuotiaana marraskuussa 2004. Suomalaiskoutseista ykkönen on mitä ilmeisimmin nyt 53-vuotias Ahvenjärvi, tosin virallista tilastoa ei ole.

– Hienoa oli olla tänään mukana ja auttaa joukkuetta yhtenä osana. Kiitin koko joukkuetta, muuta valmennusta ja huoltoa siitä, miten onnistuttiin lataamaan heti tuohon alkuun, neljännesvuosisadan jyväskyläläisen jääkiekkoilun parissa eri rooleissa työskennellyt Ahvenjärvi sanoi.

"Yleisöstä energiaa"

Lopulta kyseessä oli kokeneelle kiekkomiehelle kuitenkin peli muiden joukossa. Päävalmentajan roolikin on äärimmäisen tuttu mestiksestä D Teamin ja sittemmin JYP-Akatemian luotsina.

– Ei voi sanoa, että olisi ollut perhosia vatsassa, Ahvenjärvi tuumasi.

Itse ottelu oli JYPiltä eräs kauden väkevimpiä esityksiä. Pelicans oli niskan päällä ensimmäiset kaksi minuuttia, mutta sen jälkeen kaukaloa dominoi kotijoukkue. Viime viikolla kolmessa ottelussa vain kolme maalia viimeistellyt JYP takoi nyt kerralla tuplamäärän.

Koti-Hippos on ollut JYPille lopulta tälläkin melko monivaiheisella kaudella melkoinen turvasatama. Alkukaudesta tuli ensimmäkseen turpaan ja lunta tupaan ja päävalmentajakin vaihtui, mutta toisaalta marraskuun puolivälin jälkeen hurrikaaniryhmä on jäänyt kotonaan ilman pisteita vain kerran. 15 edellisen kotipelin saldo on hulppea 33 pistettä.

– Kyllä me on saatu koko ajan tästä yleisöstä energiaa, ihmiset eivät ole hylänneet meitä, vaikka välillä on mennyt huonomminkin, Ahvenjärvi sanoi.

JYPin yleisökeskiarvo 24 ottelun jälkeen on 3653. Se on satakunta katsojaa viime kauden lopullista keskiarvoa perässä, mutta toisaalta sata katsojaa toissa kauden vastaavaa edellä.

"Matin muistolle"

JYP-Pelicans alkoi hiljaisella hetkellä maanantain vastaisena yönä edesmenneen mäkilegenda Matti Nykäsen muistolle. Se antoi oman värinsä ottelulle.

– Kyllä me haluttiin voittaa tämä Matin muistolle, illan pisterohmu Jani Tuppurainen sanoi.

– Matka loppui liian aikaisin. On ollut hienoa saada lukea tarinoita, kuinka hän on auttanut lapsia ja nuoria harrastamaan ja menemään sinne huippu-urheilijan polulle. Halusimme kunnioittaa Matin muistoa tällä ottelulla tänään, Jukka Ahvenjärvi lisäsi.

Nykäsen kuolema veti Pelicansin päävalmentajan Ville Niemisen miettiliääksi.

– Urheilijan ura ja elämä ei ole yksilölaji. Liian nuorena lähti, huippu-urheilija, kovan elämän elänyt. Nykäsen kohtalo laittaa miettimään tätä koko urheilun syvintä eetosta, Nieminen totesi.

JYP tulosseuranta 6.2.2019