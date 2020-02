Aho jatkoi maalitehtailuaan Carolinan kaataessa Vancouverin

Sebastian Aho on jälleen vankistanut asemaansa jääkiekon NHL:n parhaana suomalaisena maalipyssynä. Aho laukoi maalin Carolina Hurricanesin 4–3-voitossa Vancouver Canucksista ja kasvatti kauden maalisaldonsa jo 26:een.

Suomalaishyökkääjä sai toisessa erässä irtokiekon haltuunsa maalin edessä eikä hukannut loistopaikkaa vaan laukoi ohi Thatcher Demkon. Maali siirsi Carolinan 2–1-johtoon.

Hurricanes voitti ottelun lopulta voittolaukausten jälkeen ja nousi itälohkossa kahdeksanneksi kiinni viimeiseen pudotuspelipaikkaan. Vancouverin viiden ottelun voittoputki meni poikki, mutta se jatkaa länsilohkossa toisena.

Myös edellisessä ottelussa osunut Aho on koko NHL:n maalipörssissä yhdeksäntenä. Toiseksi eniten maaleja suomalaisista on tehnyt Patrik Laine, jolla on plakkarissa 19 osumaa.

Carolinan toinen suomalaistähti Teuvo Teräväinen saalisti ottelusta syöttöpisteen tarjoiltuaan syötön Nino Niederreiterin 1–1-tasoitukseen. Teräväinen on kerännyt viimeisissä kolmessa ottelussa yhteensä kuusi tehopistettä.

Ovetshkinin maaliputki katkesi

Montreal Canadiensin suomalaispelaajat jäivät ilman tehoja, kun joukkue hävisi kotonaan Columbus Blue Jacketsille 3–4.

Montrealin Joel Armian seuraava maali olisi hänelle kauden 14:s ja rikkoisi hänen yhden kauden maaliennätyksensä, mutta Armia on nyt pelannut neljä ottelua ilman maalia.

Columbus venytti pisteputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi.

Liigan kärkijoukkue Washington Capitals kärsi kotonaan 3–4-tappion Pittsburgh Penguinsille. Pittsburgh on itälohkossa kolmantena, neljän pisteen päässä Washingtonista.

Washingtonin venäläistähden Aleksandr Ovetshkinin viiden ottelun maaliputki katkesi. Ovetshkin oli hurjastellut edellisissä viidessä pelissä peräti 11 maalia.