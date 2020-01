Aho katkaisi maalittoman putkensa, Carolina hävisi kolmatta kertaa perättäin

Sebastian Aho onnistui ensimmäistä kertaa tämän kalenterivuoden aikana maalinteossa, kun Carolina Hurricanes hävisi Anaheim Ducksille jääkiekon NHL:ssä.

Aho vei Carolinan johtoon avauserässä ohjaamalla Joel Edmundsonin laukauksen maalin edestä sisään. Myös Teuvo Teräväinen merkittiin maaliin syöttäjäksi.

Vierasjoukkue Anaheim voitti ottelun lopulta jatkoajalla 2–1. Voittomaalin teki Sam Steel.

– Alku oli hieno, mutta sitten vastustaja otti pelin todella hallintaansa. Mielestäni he olivat paljon parempi joukkue. Emme päässeet pois omasta päädystämme. Meiltä meni liian paljon aikaa puolustamiseen, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Aho oli ennen tätä pelannut seitsemän perättäistä ottelua ilman maalia. Viimeksi hän onnistui maalinteossa uudenvuodenaattona, jolloin hän kruunasi mainion kymmenen maalin joulukuunsa.

Aho kasvatti kauden maalimääränsä nyt 24:ään ja nousi samalla kärkikymmenikköön NHL:n maalipörssissä. Suomalaispelaajien maalitilastoa 22-vuotias hyökkääjä johtaa ylivoimaisesti, sillä muista suomalaisista kukaan ei ole tehnyt 15 maalia enempää.

Kolme perättäistä ottelua hävinnyt Carolina on itälohkossa seitsemäntenä. Anaheim-ottelu oli joukkueen ensimmäinen ilman tähtipuolustaja Dougie Hamiltonia, joka mursi jalkansa torstain ottelussa Columbusta vastaan ja on pitkään sivussa. Hamiltonin jalka leikattiin perjantaina.

– Hamilton on hemmetinmoinen pelaaja. Kaipaamme häntä aina, kun hän on poissa. Hän tekee ylivoimapelistämme paljon paremman. Hän on laukoja ja loistava syöttäjä, joten hänen läsnäoloaan kaivattiin jäällä kaikkialla, puolustajakollega Jaccob Slavin tuumi.

Tampa Bay murskasi Winnipegin

Patrik Laineen Winnipeg Jets koki kotonaan tylyn selkäsaunan loistoiskussa olevaa Tampa Bay Lightningia vastaan. Tampa voitti peräti 7–1.

Anthony Cirelli iski ottelussa hattutempun, ja viime kaudella runkosarjan pistepörssin voittanut Nikita Kutsherov tuki kahdella maalilla. Laine jäi pisteittä, ja hänen maaliton putkensa venyi seitsemän ottelun mittaiseksi.

Tampa Bay on voittanut 12 edellisistä 14 ottelustaan ja nousi nyt jo neljänneksi itälohkossa oltuaan pitkään pudotuspeliviivan väärällä puolella. 14 viime ottelussa joukkue on mättänyt yhteensä 57 maalia.

Winnipeg jatkaa länsilohkossa yhdeksäntenä. Voitto olisi nostanut sen pudotuspeliviivan paremmalle puolelle.

Kolmantena itälohkossa Tampan edellä jatkaa Pittsburgh Penguins, joka haki 2–1-vierasvoiton sarjajumbo Detroit Red Wingsistä. Pittsburghin voittomaalin teki jatkoajalla supertähti Sidney Crosby.

Crosby on iskenyt tehot 3+3 kolmessa ottelussa, jotka hän on pelannut palattuaan yli kahden kuukauden loukkaantumistauolta.