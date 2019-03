Ahti Oksanen, Frans Tuohimaa ja videot saipalaisten pelastus

Jääkiekkoliigan kärkiseurojen Kärppien ja Tapparan vastustajat puolivälierissä jäivät vielä arvoitukseksi tiistaihin asti. SaiPakin venytti sunnuntaina ratkaisun Ilvestä vastaan kolmanteen kamppailuun pudotuspelien avauskierroksella.

Lappeenrannan kohtaamisessa jouduttiin lauantain tapaan jatkoajalle, jonka lopetti Ahti Oksanen ylivoimamaalillaan lukemiin 3–2 ajassa 76.15. Osumaa tutkittiin Helsingin tilannehuoneessa minuuttikaupalla, kunnes Kisapuiston katsomo räjähti juhlimaan.

– Vaikea oli itsekään sanoa maalista tarkastelun aikana mitään, mutta maalivahdin patja ja kilpihän olivat maalin puolella laukoessani, kertasi runkosarjassa 15 maalia tehnyt laitahyökkääjä Oksanen, 26.

Ottelun ylivoimamaalit menivät 2–2. Tasakentällisin maalinteossa onnistui vain SaiPan puolustaja Robin Salo saatuaan luvattoman helposti tilaa Ilveksen laitahyökkääjä Joona Ikoselta. Ilves hukkasi jatkoajalla rangaistuslaukauksen, jonka ansaitsi alivoimalla läpi rynninyt Ikonen. SaiPa-vahti Frans Tuohimaa torjui längistä voittomaalia yrittäneen Teemu Rautiaisen rankkarin.

– Molemmat kohtaamisemme ovat menneet jatkoajalle, ja siitähän on draamaa saatukin. Tällaista playoff-maailma on. Ottelusarja loppuu vasta sitten, kun se on ohi, kuittasi Ilveksen valmentaja Karri Kivi.