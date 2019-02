Aku Vallenius jättää tehtävänsä JYPissä – uuden toimitusjohtajan haku alkaa

JYPin toimitusjohtaja Aku Vallenius jättää tehtävänsä. Uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy tällä viikolla.

Vallenius siirtyi sairauden takia sivuun marraskuun alussa.

– Yhtiö on toiminut jo tovin ilman päivittäistä panostani, joten ajankohta on sopiva ja palvelee sekä yhtiön että minun etuani. Toipumiseni on sujunut suunnitellusti ja vointini on tällä hetkellä hyvä. Päätän loppukeväällä tarkemmin suunntelmistani, Vallenius sanoo seuran tiedotteessa.

Vt. toimitusjohtajana on työskennellyt Kari Tyni, joka jatkaa tehtävässä kauden loppuun asti.

Vallenius aloitti JYPin toimitusjohtajana kesällä 2016.