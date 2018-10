Alisuorittajat vastakkain - Vajoaako JYP taas apatiaan?

ASETELMA: Jos on JYPin alkusyksy ollut alavireinen, niin samaa voi sanoa Tapparasta. Yhdeksän pistettä yhtä monesta ottelusta ei ole ollenkaan sitä, mitä kuuden edelliskevään finalistilta sopii odottaa. Toisaalta joukkueen otteluista viisi on päättynyt yhden maalin erolla - joko ylitöillä tai ilman - ja niistä Tappara on voittanut vain yhden. Voi siis olla, että kun diesel taas hörähtää käyntiin, Tappara takoo tulosta totutun tasaiseen tahtiin.

Toisaalta kirvesrintojen pelaamisesta paistaa tietty ilottomuus. Kun tulosta ei ole tullut, on vanhan koulukunnan päävalmentajalla Jukka Rautakorvella tuttu konsti: lisätään kontrollia ja kiristetään ruuvia. Se ei välttämättä enää vuonna 2018 toimi.

JYPissä tuskin samassa mitassa kiristellään, mutta eipä ole ollut ratkiriemukasta hurrikaanipaitojenkaan peli. Ahdistunut on liian voimakas sana, jotenkin turhautunut tai kärsimätön lienee lähempänä totuutta. Joukkue saattaa olla vietävänä minuuttitolkulla ja sitten yhtäkkiä jostain räpsähtää timanttivaihto, ja kiekkoa kaivetaan naapurin rysästä. Sen jälkeen palataan nopeasti - kenties jo seuraavassa vaihdossa - samaan apatiaan, joka maalia edelsi. Torstain Lukko-ottelu oli erinomainen esimerkki tästä.

JYPin kokoonpano tismalleen sama kuin Raumalla lukuun ottamatta aloittavaa maalivahtia, kun tällä kertaa vuoron saa Eetu Laurikainen. Lukko-pelin kaltaisen esityksen jälkeen joku olisi saattanut myllätä ketjut ihan periaatteesta, mutta Lauri Merikivi esikuntineen ei näin tehnyt.

ARVIO: Tappara väänsi torstaina tasaisesti sarjakakkonen Kärppien kanssa, vaikka hävisikin. JYPistä ei koskaan tiedä, joukkue voi tehdä vaikka mitä - tai olla tekemättä. Tappara voittaa 3-1.

SEURAA HEITÄ: Eilen 18 vuotta täyttänyt Anttoni Honka kantaa isoa kiekollista vastuuta JYPin alakerrassa yhdessä Mikko Kaltevan, 34, kanssa. Viime kierroksilla ykkösparilla on ollut tahmeaa ja kiekkoja on lipsunut turhan tiuhaan vastustajan lapaan. Tiedossa on, että kaksikko pystyy parempaan, mutta he kaipaisivat myös apuja.

Ennen viime kautta Tomas Zaborsky oli mättänyt neljän edellisen liigakautensa aikana hulppeat 104+93=197 pistettä 223 ottelussa. Pisteiden valossa viime kausi oli kuitenkin mallia nihkeä, kun tehot kirjattiin 10+13=23. Zaborsky seilasi milloin missäkin ketjussa, eikä päässyt syystä tai toisesta tuttuun tuloksentekijän rooliinsa. Nyt kellossa on ollut toinen ääni, kun yhdeksään peliin on syntynyt 4+6=10.