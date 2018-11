Alla umpisurkea esitys? – No, eipä tehdä mitään

ASETELMA: Ihan ensimmäisenä huomiota herättää JYPin kokoonpano. Kun taustalla on tiistain Sport-otteun kaltainen taaperrus ja voiton ojentaminen vastustajalle, olisi melko tyypillinen valmennuksellinen konsti räjäyttää koko kokoonpano atomeiksi tai ainakin rukata sitä kovalla kädellä, ihan herättelymielessä.

Mutta ei JYPissä. Tälle illalle rosterissa on yksi (1) marginaalinen muutos, kun Janne Kolehmainen korvaa kakkosketjussa Markus Jokisen. Muuten porukka on täsmälleen sama kuin tiistaina. Tämä vain vahvistaa olettamusta siitä, että hurrikaaniryhmä on vahvasti pelaajavetoinen joukkue.

JYPin tilanne on tällä haavaa melkoisen synkkä. 17 ottelusta on tarttunut matkaan vain 18 pistettä. Kolmen pisteen voittojen aikakaudella, kaudesta 2004-05, JYP on aloittanut tätä heikommin vain kerran. Edellä mainitulla kaudella pisteitä oli 17 kierroksen jälkeen 17. Jopa ne kaksi viime aikojen synkintä syksyä, 2015-17 tuottivat kumpikin 17 otteluun 24 pistettä.

Synkkyyttä lisää vielä se, että niin joukkue kuin organisaatiokin vaikuttaa nyt olevan pahemmin eksyksissä kuin kertaakaan edellä mainittuina aikoina. Merkkejä paremmasta ei juuri ole. Syyt ovat syvällä, niin syvällä, etteivät ne yhteen otteluennakkoon mahdu.

Illan isännän Pelicansin syksy puolestaan on ollut positiivinen. Syys-lokakuun taitteeseen osui tahmeampi jakso, jonka aikana pussinokat voittivat vain kaksi ottelua seitsemästä, mutta muuten pisteitä on ropissut tasaiseen tahtiin ja joukkue majailee 27 pisteellään viidentenä hyvällä iskuetäisyydellä kaikista muista paitsi liigaa suvereenisti dominoivasta Kärpistä. JYPin kimppuun kotijoukkue pääsee neljän ottelun pisteputkessa. Kotiotteluissaan Pelicans on jäänyt tällä kaudella vain kerran ilman pisteitä.

ARVIO: Toista merkintää Pelicansin pisteettömien kotiotteluiden sarakkeeseen ei ole luvassa. Valmentajana nuori, mutta pelaajana vanha konna Ville Nieminen tietää, mihin ja miten ahdistunutta vastustajaa vastaan pitää iskeä. Pelicans tekee 3-4 maalia, JYP jäänee yhteen.

SEURAA HEITÄ: JYPin maalinsuulle luistelee jälleen Eetu Laurikainen. Joona Voutilaisen loukkaannuttua hän on ollut hurrikaanipaitojen selkeä ykkösvahti ja parantanut hatarasta alkukaudestaan huomattavasti. Viime kierroksilla Laurikainen on tarjonnut joka ilta joukkueelleen mahdollisuuden voittaa. Ei ole veräjänvartijan vika, ettei muu porukka ole kyennyt siihen tarttumaan.

Pelicansilla on ollut kaksi tasavahvaa maalivahtia, joista torjuntavuoron saa JYPiläisille tutun Jussi Olkinuoran sijaan nuori tshekki Jakub Skarek. New York Islanders varasi reilun viikon kuluttua 19 täyttävän viime kesänä kolmannella kierroksella ja nuorukainen pelaa ainakin tämän kauden lainasopimuksella Lahdessa. Jos kehitys jatkuu nykyisenlaisena, voi Skarekin liigapesti jäädä yhteen kauteen.