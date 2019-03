Anttonilla on mennyt päin honkia, mutta nyt on taas kivaa - "Kyllä maistuu!"

Nuori puolustaja Anttoni Honka lähti kauteen melkoisin odotuksin. Niitä oli ladattu ulkopuolelta, kenties JYPiltä seurana ja ennen kaikkea nuoren miehen oman pään sisältä. Syksyllä mistään ei kuitenkaan tullut mitään. Ei JYPillä, ei Hongalla.

Karmein tilanne nähtiin nuorten MM-puolivälierässä Kanadaa vastaan, kun Ville Heinola loukkasi polvensa. Pikkuleijonilla oli kokoonpanossa seitsemän puolustajaa. Honka oli se seiska, joka ei ollut Heinolan loukkaantuessa pelannut minuuttiakaan. Eikä pelannut sen jälkeenkään. Päävalmentaja Jussi Ahokas piti parempana kiskoa puolivälierä Kanadaa vastaan viidellä puolustajalla kuin laittaa Honka jäälle.

Helmikuussa, aivan siirtorajan kynnyksellä nuori puolustaja lainattiin Jukureihin. Vasta siellä alkoi näkyä merkkejä siitä superlupauksesta, joka debytoi liigajäillä jo puolitoista vuotta sitten.

Kun Jukureiden kausi päättyi runkosarjaan, tulivat Hongan avuksi siirtopykälät. Vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneillä pelaajilla oli vielä maaliskuussakin mahdollisuus siirtyä alkuperäisen liigaseuransa yhteistyöseuraan mestikseen. Näin Anttoni Honka pääsi mukaan KeuPa HT:n playoff-huumaan.

- Paljon oli keuruulaisia (744) hallissa, kopissa paljon tuttuja jätkiä ja pelataan kovatempoisia pelejä. Mikäs tässä on ollessa, Honka myhäili, kun KeuPa oli passittanut runkosarjan voittajan Kokkolan Hermeksen kesälomille puolivälierävoitoin 4-2.

Kuudes kohtaaminen päättyi KeuPan 6-3 -voittoon.

- Nyt maistuu, vaikka tarkoitus ei enää tällä kaudella ollutkaan mestispelejä pelata, hän lisäsi.

Esimerkillinen ja koditon

Niin, Honka on mestiksessä "taas", vaikka tarkoitus ei tosiaan ollut. Tarkoitus oli ottaa kiekollisen liiderin paikka JYPin takalinjoilta, etenkin kun Mikko Mäenpää oli koko syyskauden sairastuvalla. Homma luiskahti kuitenkin väärille raiteille, itseluottamus karisi ja nuorukainen teki isoja virheitä ilta toisensa perään.

- Ei sitä alkuun sen enempää miettinyt. Ajattelin, että kyllä se tästä lähtee. Nuorten kisoissa rupesin miettimään, että ei se ehkä lähdekään, Honka sanoi.

- Ymmärsin kyllä valmennuksen pointin MM-kisoissa, että pelattiin viidellä pakilla. Eihän mulla kovin häävisti ollut sujunut, hän tunnusti.

Tammikuun alussa oli itsetutkiskelun paikka, vaikka kaulassa killui tuore nuorten MM-kulta.

- Kävin pelaamassa muutaman pelin JYPin A:ssa ja mietin, että pitikö tämän näin mennä? Samalla alkoi kirkastua ajatus, että eihän tämä tästä itsestään lähde, itse pitää tehdä jotain. Keikka Jukureissa teki hyvää, Honka totesi.

Mikkelissä tilastoihin kirjattiin 11 ottelua ja tehot 2+2. Siitä oli hyvä hypätä mestiksen pudotuspelitaistoihin.

- Esimerkillisesti kaveri on tullut tähän, ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka hän on ollut vähän koditon tällä kaudella, KeuPan päävalmentaja Niko Härkönen luonnehti.

- Anttoni tuo pelirohkeutta, luistelua, kiekollista taitoa ja avauspeliä. Hän toimii näissä asioissa esimerkkinä kokeneemmillekin pelaajille, Härkönen lisäsi.

Päävalmentaja vakuutti, että asennoitumisvaikeuksia Hongalla ei ole ollut

- Täysillä se vetää koko ajan, ei ole näkynyt missään, että kausi ei ole vastannut odotuksia, Härkönen sanoi.

"Mitä, minäkö?"

Perjantai-illan ratkaisevassa Hermes-ottelussa Honka kirjautti yhden syöttöpisteen, pyrki pelaamaan vahvuuksillaan ja pelirohkeudellaan, mutta todisti toisaalta vastustajan 1-1 -tasoitusta aitiopaikalta ja oli jokusen kerran vaikeuksissa kamppailutilanteissa. Toisaalta on muistettava, että nuori mies on vielä raakile, vasta 18-vuotias ja NHL-varauskin on luvassa vasta ensi kesänä.

Nihkeä kausi ei ole rankingia taatusti nostanut, mutta kevään mittaan on edelleen mahdollisuus paikkailla vaurioita.

- Nämä ovat kehittäviä pelejä. Kovaa mennään ja jatkuvasti joutuu kamppailemaan. Kamppailupelaaminen on ehkä kuitenkin se mun suurin heikkous, Honka sanoi.

Määrätietoinen tekeminen on huomattu myös KeuPan penkillä. Maanantain neljännessä ottelussa se johti loppuhetkillä tämän illan kamppailun tapaan 5-3. Lopullisen 6-3 -niitin iski tyhjään rysään Anttoni Honka.

- Westerlundun Tomas (puolustajia peluuttava kakkosvalmentaja) komensi minut kaukaloon loppuhetkillä. Ihan yllätyin, että "mitä, minäkö?", Honka naureskeli.

Tällaista vastuuta ei tällä kaudella ole liiemmin kohdalle osunut.

- No, laitoin kiekon tyhjiin siitä ja totesin, että ei tämä tämän kummempaa ole.

KeuPan ja Hongan kamppailupeliharjoitukset jatkuvat siis vähintään neljän välieräottelun verran. Vastaan asettuu Leki Lempäälästä.

- Pari tuttua jätkää siellä on, esimerkiksi (Kristian) Tanus oli yhtä aikaa Mikkelissä. Hyökkäysvoittoinen joukkue tulee vastaan, meillä on hyvät saumat, Honka huikkasi.