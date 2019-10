Armia laukoi kauden neljännen maalinsa Montrealin murskavoitossa

Joel Armia onnistui maalinteossa Montreal Canadiensin ottaessa murskavoiton jääkiekon NHL:ssä. Montreal kaatoi Minnesota Wildin kotonaan 4–0.

Montreal teki heti avauserässä kolme maalia, joista yhden laukoi Armia ylivoimalla. Maali oli suomalaiselle kauden neljäs.

New York Rangersin Kaapo Kakko jäi ilman tehopisteitä, kun hänen joukkueensa hävisi paikalliskamppailussa New Jersey Devilsille 2–5. Ottelu oli siitä huomionarvoinen, että New Jerseyssä pelaava NHL:n tämän kesän ykkösvaraus Jack Hughes kirjasi NHL-uransa ensimmäisen syöttöpisteen.