Barbaari tappoi gorillan – "Kyllä se hyvältä tuntui"

Yhdellä ohikiitävällä hetkellä ei pidä liiaksi hevostella, mutta mainittava se on. Hippoksen digitaali näytti 19.48, kun Janne Kolehmainen survoi JYPin 2-0 -johtoon. Se oli Kolehmaisen ensimmäinen maali 44 SM-liigan runkosarjan otteluun ja ensimmäinen tehopiste 37 peliin.

Tuuletus oli alkuvoimainen. Kolehmainen paiskasi kypäränsä menemään ja hakkasi mailallaan jäätä kuin riivattu. Hän oli lempinimensä "Karjalan barbaari" näköinen.

- Se oli aika pitkä vaihto, todella hapokas. Painittiin pitkään vastustajan päädyssä. Olin jo melkein vaihtoon lähdössä, kaveri heitti huonon syötön ja pääsin heittämään melkein tyhjään rysään. Hyvältä tuntui, Kolehmainen kertasi tilannetta.

- Ja sen jälkeen tapettiin muuten aika iso gorilla. Pahaa tekee, ne on melkein sukupuuton partaalla, mutta antaa nyt tämän kerran mennä läpi, hän murjaisi.

Kolehmainen kuvasi 3-1 -voittoa Ässistä raivopeliksi, ja siltä se JYPin osalta suurimmaksi osaksi näyttikin.

- Sellainen tämä oli. Ajateltiin, että v***u ihan sama mitä on taululla, nyt revitään kaikki irti, mitä lähtee, hän selvitti.

Yli 700 liigaottelun konkari näytti itse(kin) eteen, että mistä on kyse. JYPillä oli pakkovoiton paikka ja niitä riittää hamaan runkosarjan loppuun ilta toisensa jälkeen, niin tukala on hurrikaanipaitojen tilanne.

- Meinasin oksentaa ekalla erätauolla, kun olin niin puhki. Mutta kroppaa pitää vain rangaista, niin kyllä se jaksaa. Korvien välistä tämä on lopulta kiinni, Kolehmainen revitteli.

Työmiesten lauantai

JYP oli ensimmäisessä erässä melkoisen dominoiva, toisessakin hyvä ja kävi kolmannessa kelpo puolustustaistelun. Kolehmaisen ohella tolppien väliin osuivat Ossi Louhivaara (1-0) ja Jani Tuppurainen (3-1, yv).

- Vapauttava tunne kaiken kaikkiaan. Varsinkin minulle itselleni, mutta myös joukkueelle. Aikamoista tuskaa tässä on kannettu pitkin kautta, se on ollut ihan käsin kosketeltavissa ja silmin nähtävissä, Kolehmainen sanoi.

- Räväkkä lähtö. Loppuun maltettiin puolustaa ja nyt voitettiin ne viimeiset irtokiekot siinä maalin edessä. Niitä on tällä kaudella aika monta kertaa hävitty. Siitä pitää nostaa hattua äijille, päävalmentaja Lauri Merikivi luonnehti.

Kun Ässät haki lopussa vimmatusti kavennusta ilman maalivahtia, lähti hurrikaanilavoista useampi pitkä kiekko. Se ei ole koskaan ideaaliratkaisu, mutta huomattavan paljon parempi kuin omalle siniviivalle pysähtyvä heikko purkukiekko. Merikivi allekirjoitti ajatuksen, että pitkiä kiekkoja ei pidä tällaisessa tilanteessa pelätä.

- Aloitus on aina ennakoitavissa oleva tilanne, kiekonmenetys omalla alueella paljon arvaamattomampi. Parempi lyödä pitkä, jos muita vaihtoehtoja ei ole, Merikivi järkeili.

Ilta oli työmiesten lauantai, kun JYPin nelosketju iski kotijoukkueen molemmat tasakentällismaalit.

- Pitää nostaa esille Miika Lahden ketju. Kolehmainen sai maalin vihdoin viimein, Louhivaarakin osui ja koko ketju toi paljon energiaa joukkueelle, Merikivi arvioi.

Päävalmentajakin uskoi, että JYPin 2-0 oli enemmän kuin vain yksi maali.

- Sillä on varmasti iso merkitys. Kolelle itselleen ja koko joukkueelle, hän totesi.

JYP–Ässät 29.12.2018

Lyökö komposiitti kipinää?

Mutta, mutta. Vaikka voitto Ässistä näytti olevan JYPille keskimääräistä maukkaampi, hurrikaanipursi on yhä pahassa merihädässä.

Jääkiekko on alkukantainen, joskus brutaalikin laji. Siinä voittaminen vaatii tietyn määrän sitä Kolehmaisen näyttämää barbaariutta. Toiset pelaajat tarvitsevat sitä enemmän kuin toiset, mutta jonkin verran kaikki. Se JYPiltä on aivan liian monesta ottelusta tällä kaudella puuttunut. Sen vuoksi vuoden viimeinen ottelu oli JYPille vasta kauden kahdeksas voitto varsinaisella peliajalla 35 ottelussa.

Jo Marko Virtasen viiden päävalmentajakauden aikana puhuttiin jatkuvasti siitä, että vaatimustaso ei ole riittävä. Lauri Merikiven neitsytkauden kestäessä puheet ovat vain kiihtyneet.

Vaatimustasoon on ulkopuolisen vaikea vedenpitävästi ottaa kantaa, mutta jos on niin, että valmennus ei hilaa rimaa riittävän korkealle, vaatimustason on kummuttava pelaajista. Ideaalitilanteessa se taso syntyy molempien osapuolten yhteistyönä.

JYPin tilanne sarjataulukossa on edelleen likipitäen toivoton. Valonpilkahdusta, sitä roihun sytyttävää kipinää on turha odotella. Hurrikaaniryhmän on luotava se itse.

Voisiko se syttyä, jos hakkaa komposiitilla riittävän lujasti jäätä, kuten Kolehmainen teki?