Barkov tehtaili pisteitä ja nousi samaan kastiin Pavel Buren ja Olli Jokisen kanssa

Floridan Aleksander Barkov loisti vierasottelussa Los Angelesia vastaan jääkiekon NHL-kierroksella. Ottelussa kolme syöttöpistettä tehtaillut suomalaiskapteeni rikkoi NHL-uransa piste-ennätyksen kauden saldollaan 30+51=81. Viime kaudella Barkov ylsi 78 pisteeseen.

NHL.comin mukaan Barkov on Panthersin kolmas pelaaja, joka on ylittänyt 80 pisteen rajapyykin yhden kauden aikana. Aiemmin tässä ovat onnistuneet Pavel Bure ja Olli Jokinen. Jokinen takoi 89 pistettä kaudella 2005–06 ja sitä seuraavalla kaudella 91 pistettä.

Loistovireeseen päässyt Barkov on tehnyt viidessä viime ottelussaan kaksi maalia ja yhdeksän maalisyöttöä.

Florida voitti vierasottelussaan Los Angelesin maalein 4–3. Ykköstähdeksi nousi kaksi maalia tehnyt Floridan hyökkääjä Evgenii Dadonov. Barkov oli alustamassa molempia osumia.

Barkov otti avauserässä jäähyn, josta Los Angeles Kings rankaisi iskemällä ylivoimalla 1–1-tasoituksen. Jäähy oli Barkoville kauden kolmas.

Florida on voittanut neljä ottelua putkeen, mutta on itälohkossa vasta 11. sijalla ja uhkaa karsiutua jatkosta.

Laine jäi tehoitta

Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolina kaatoi Rasmus Ristolaisen Buffalon 4–2. Teräväinen ja Aho kirjauttivat kotiottelusta kumpikin yhden syöttöpisteen, Ristolainen jäi tehoitta.

Carolina on itälohkon seitsemäntenä ja taistelee pudotuspelipaikasta. Carolina on voittanut Buffalon yhdeksän kertaa peräkkäin. Ristolaisen joukkue on itälohkon 12. sijalla ja karsiutumassa jatkosta.

Joonas Korpisalon Columbus antautui 2–1-tappioon jatkoajalle venyneessä ottelussa Bostonia vastaan. Korpisalo torjui 31 kertaa. Columbuksen puolustaja Markus Nutivaara nappasi yhden syöttöpisteen.

Winnipegin Patrik Laine jäi tehoitta, kun Jets kaatoi Calgary Flamesin 2–1.