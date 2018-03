Barkov teki onnekkaan maalin Niemen selän taakse – katso video

Jääkiekon NHL:ssä Nashvillen suomalaismaalivahti Pekka Rinne piti yön kierroksella maalinsa puhtaana, kun Nashville kurmotti Buffaloa 4–0.

Rinne torjui ottelussa kaikkiaan 35 kertaa. Nashvillen Miikka Salomäki vei ottelussa yhden syöttöpisteen.

Floridan ja Montrealin kohtaamisessa Floridan Aleksander Barkov puolestaan laukaisi yhden maalin. Osuma oli onnekas, sillä se kimposi Montrealin pelaajasta ohi maalivahti Antti Niemen.

Barkov out there doing the Lord's work. #FLAvsMTL pic.twitter.com/WWToyHYebO