Barkovin ketsuppipullo aukesi – Florida-kapteeni iski kauden toisen maalinsa murskavoitossa

Aleksander Barkov iski kauden toisen maalinsa, kun hänen kipparoimansa Florida Panthers jyräsi Detroit Red Wingsin 4–0 jääkiekon NHL:ssä.

Suomalaishyökkääjä onnistui maalinteossa toisessa ottelussa peräjälkeen pelattuaan kauden 12 ensimmäistä ottelua ilman maaleja.

Barkov laittoi paluukiekon sisään maalin edestä Floridan pelatessa ylivoimaa avauserässä. Osuma vei Panthersin 2–0-johtoon. Barkov myös syötti Jonathan Huberdeaun 3–0-maalin.

Barkovilla on nyt kasassa tehot 2+15. Hän johtaa suomalaisten pistepörssiä ja nousi kärkikymmenikköön myös koko liigan pistepörssissä.

Kauden hyvin aloittanut Florida nousi itälohkossa kuudenneksi. Floridan saldo 14 ensimmäisestä ottelusta on paras sitten syksyn 1996.

– Tämä on upeaa. Rakastamme voittamista ja tunnelma pukuhuoneessa ottelun jälkeen on parasta mitä jääkiekossa on. Me vain rakastamme tätä. Olemme itsevarma joukkue ja tykkäämme tehdä työtä toistemme eteen, Barkov hehkutti NHL.comin mukaan.

Kesällä Floridaan siirtynyt Sergei Bobrovski torjui 22 laukausta ja kirjautti ensimmäisen nollapelinsä Panthers-paidassa.

– Olen hyvin iloinen hänen puolestaan. Hän on ollut uskomattoman hyvä tällä kaudella ja sai viimein ensimmäisen nollapelin, mikä tuo paljon itseluottamusta, Barkov sanoi.

Pitkä voittolaukauskisa

Kasperi Kapasen Toronto Maple Leafs haki taisteluvoiton Philadelphia Flyersin kotiareenalta. Toronto voitti 4–3 poikkeuksellisen pitkäksi venyneen voittolaukauskisan jälkeen.

Kapanen teki ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä. Kapanen hyödynsi Philadelphian puolustajien virheet keskialueella, murtautui läpi ja pisti kiekon maaliin. Maali oli Kapasen kauden neljäs.

Voittolaukauskisa ratkesi vasta joukkueiden 11. laukojien kohdalla, kun Toronton Andreas Johnsson onnistui. Sitä ennen vain joukkueiden kahdeksannet laukojat olivat onnistuneet maalinteossa. Myös Kapanen epäonnistui yrityksessään.

Carolina hävisi Teräväisen ja Haulan maaleista huolimatta

Suomalaispelaajille tuli onnistumisia Dallas Starsin 4–1-voitossa Montreal Canadiensista. Dallasin puolustaja Esa Lindell valittiin ottelun tähdistöön.

Starsin muut suomalaispelaajat pääsivät tehoille: Roope Hintz syötti toisen Denis Gurianovin illan kahdesta maalista ja Miro Heiskanen teki Dallasin 4–0-maalin tyhjiin. Montrealin Artturi Lehkonen lämäsi vielä lopussa joukkueensa kavennuksen suoraan syötöstä.

Suomalaismaalit eivät auttaneet Carolina Hurricanesia, joka koki kotonaan 3–5-tappion liigan häntäpään New Jersey Devilsille.

Teuvo Teräväinen ja Erik Haula tekivät Carolinalle maalit ja Sebastian Aho nappasi syöttöpisteen. Haulalle maali oli jo kauden kahdeksas.

Rask torjui Bostonille voiton

Joonas Korpisalon 26 torjuntaa eivät riittäneet Columbus Blue Jacketsille voittoon kotiottelussa Calgary Flamesia vastaan. Korpisalo antautui kahdesti Calgaryn yltäessä 3–0-voittoon.

Korpisalon virkaveli David Rittich teki Calgaryn maalilla peräti 43 torjuntaa.

Tuukka Rask torjui itälohkon kakkoselle Boston Bruinsille 5–2-kotivoiton Ottawa Senatorsista. Rask pysäytti 30 laukausta Bostonin venyttäessä voittoputkensa viiteen.

New York Islanders otti jo yhdeksännen perättäisen voittonsa. Islanders kaatoi Buffalo Sabresin vieraissa 1–0 ja nousi itälohkossa kolmanneksi juuri Buffalon ohi.

Ottelun ainoan maalin teki Derick Brassard avauserässä. Nollan pitänyt Semjon Varlamov torjui 27 kertaa.