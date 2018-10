CHL:ssa kohtalon hetket - Tai sitten ei

ASETELMA: JYPin, Luganon, HC Pilsenin ja Banska Bystrican muodostamassa CHL:n H-lohkossa eletään mahdollisesti kohtalon hetkiä viimeistä edellisellä kierroksella. Mikäli JYP voittaa tänään Luganon ja Banska Bystrica häviää samaan aikaan Pilsenille, varmistuu hurrikaanipaitojen jatkopaikka ja lohkon kakkossija jo ennen viikon kuluttua pelattavaa päätöskierrosta. Pilsen on jo varmistanut lohkon ykkössijansa.

Kotoisessa liigassa hallitseva CHL-mestari on pelannut nyt kymmenen ottelua ja meno on ollut niin kamppailujen sisällä kuin niiden välilläkin melkoista vuoristorataa. Tietty raskasjalkaisuus on ollut odotetusti JYPin ongelma, mutta vielä suurempia vaikeuksia on tainnut toistaiseksi olla korvien välissä. Paketti ei ole juurikaan pysynyt kasassa 60 minuuttia. Jos startti otteluun on ollut rivakka, niin sitten on vuotanut viimeistään kolmannessa erässä tai päin vastoin.

Mtään uuttahan tässä ei sinänsä ole. Samaa nähtiin myös viime syksynä. Silloin nähtiin myös se, että CHL-vääntöihin JYP aina terhentyi, kun panokset kasvoivat. Samaa sopii olettaa tänäänkin. Liigan kiihkeässä ottelurytmiin sopisi JYPin kannalta paremmin kuin hyvin se, ettei Luganon ensi viikon Hippoksen vierailussa olisi enää panoksia.

Haastetta Lugano tarjoaa enemmän kuin tarpeeksi, vaikka sillä onkin seitsemästä paikallisen A-liigan otteluistaan kasassa vasta yhdeksän pistettä. Sveitsin pääsarja on SM-liigaa leimallisemmin luisteluliiga ja jalkava on myös Luganon joukkue.

Oman mausteensa soppaan heittää se, että Luganossa pelataan täysleveässä 30-metrisessä kaukalossa, joita ei liigassa juuri enää ole. Kotimaan kamppailuissa sellainen tulee eteen enää ainoastaan Hämeenlinnassa ja Kouvolassa.

ARVIO: Huippujoukkueen lisäksi JYP saa Luganossa vastaansa sveitsiläiseen tapaan fanaattisen kotiyleisön. Tosin mikään valtava yleisömagneetti CHL ei vielä kesähelteillä ollut, 7800 katsojaa vetävä Pista la Resega -areena majoitti kauden kahdessa ensimmäisessä kamppailussa hieman alle 3800 katsojaa ottelua kohden. Metakka kokenutta hurrikaaniryhmää tuskin hätkäyttä, mutta kotijoukkue voi niin tehdä. 4-2 Luganolle.

SEURAA HEITÄ: David Tomasek oli tehokkain hurrikaanipaita ennen liigakauden alkua pelatuissa CHL-otteluissa, kun neljään peliin syntyivat tehot 4+2. Tomasek osui myös liigakauden ensimmäisessä ottelussa, mutta sen jälkeen maalihanat pysyivät kahdeksan kierrosta kiinni. Kaksi osumaa Tapparaa vastaan lauantaina olivat tshekkihyökkääjälle epäilemättä isoja osumia, kun voittomaalikisassakin reppu heilui vielä kahteen otteeseen.

Henrik Haapala siirtyi Floridasta loppukauden kattavalla lainasopimuksella Luganoon viime viikolla. Tänään näppärä hyökkääjä pelaa kauden ensimmäisen sarjaottelunsa. Reilu vuosi sitten kaksivuotisen NHL-sopimuksen solminut Haapala pelasi taalaliigassa lopulta vain viisi ottelua. Viime kausi sisälsi 20 AHL-kamppailua sekä loppukauden viisi runkosarja- ja 14 playoff-ottelua Tapparassa.

Kiekko putoaa Luganossa kello 20.45. Cmore näyttää ottelun suorana lähetyksenä.