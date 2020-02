Carolina löi New Jerseyn – suomalaiset tyylittelivät pisteille: "Näillä kavereilla on pikkuisen enemmän pelivaraa"

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes on voittanut New Jersey Devilsin lukemin 5–2. Carolinan suomalaiskavalkadista Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen saivat syöttöpisteet Andrei Svetshnikovin toisen erän maalista.

– Isoin asia meille oli yksinkertaisen jääkiekon pelaaminen. Saimme pelattua kiekkoja syvälle vastustajan alueelle silloin, kun meidän täytyi tehdä niin. Teimme peliä, kun vastustaja oli alueellaan. Viimeisessä erässä maalivahtimme teki muutaman valtavan torjunnan, sveitsiläishyökkääjä Nino Niederreiter kiitteli NHL:n verkkosivuilla Petr Mrazekin suoritusta.

Ensimmäiselle erätauolle siirryttiin Carolinan 2–1-johtolukemissa. Toisessa erässä nähtiin ainoastaan Svetshnikovin maali, johon suomalaiset tekivät komean esityön.

– Se on highlight-tason maali. Täytyy olla varovainen, ettei tee tuollaista liian usein. Kun tekee tuollaisen, haluaa tehdä sen uudestaan ja uudestaan verrattuna siihen, että pitäisi sen pikkuisen yksinkertaisempana. Mutta näillä kavereilla on pikkuisen enemmän pelivaraa, koska heillä on melko korkea taitotaso, Hurricanesin valmentaja Rod Brind'Amour ihmetteli.

Ottelun viimeisessä osiossa Hurricanesin maalidraivi jatkui. Erän loppupuolella New Jersey teki vielä viimeisen maalinsa, mutta se ei pelastanut joukkuetta tappiolta.

Carolina on itälohkon kahdeksantena ja New Jersey pitää 14. paikkaa.

Suomalaiset painoivat kaukalossa pisteittä

San Jose Sharks voitti Patrik Laineen tähdittämän Winnipeg Jetsin 3–2. Toisen erän päätyttyä vaikutti siltä, että Jets voisi viedä voiton, sillä tauolle siirryttiin Winnipegin 2–1-johtoasemissa. Viimeisessä erässä Sharks meni kuitenkin ohi. Laine jäi ottelussa pisteittä.

Winnipeg on länsilohkon yhdeksäs ja San Jose majailee sijalla 13.

Pittsburgh Penguins löi Montreal Canadiensin 4–1. Ensimmäisessä erässä ei maaleja nähty. Toisessa erässä Penguins innostui tykittämään kiekkoja ja Canadiensin verkko heilui kolme kertaa.

Montreal yritti saada Penguinsia kiinni ja teki erässä yhden maalin. Viimeisessä erässä Pittsburghin Zach Aston-Reese viimeisteli joukkueen voiton erän ainoalla maalilla.

Canadiensin hyökkääjät Joel Armia ja Artturi Lehkonen eivät napsineet pisteitä pelissä.

Montreal on itälohkon 12. ja Penguins lohkon neljäntenä.

New York Rangers päihitti Columbus Blue Jacketsin 3–1. Columbus on itälohkon seitsemäs ja Rangers kykkii sijalla 11.

Edmonton-hyökkääjä sai pelikiellon törkytempustaan

Jääkiekon NHL määräsi Edmontonin hyökkääjä Zack Kassianille seitsemän ottelun pelikiellon, koska hän potkaisi Tampa Bayn puolustaja Erik Cernakia. Joukkueet kohtasivat perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, ja kamppailutilanteessa kaatunut Kassian potkaisi oikean jalan luistimellaan terä edellä Cernakia rintaan.

Cernak ei loukkaantunut tilanteessa. NHL:n tiedotteessa pelikiellon pituutta perusteltiin vaarallisella teolla. Tiedotteen mukaan luistinpotkussa on aina riski vahingoittaa vastustajaa vakavasti.

Kassian on aiemminkin saanut pelikieltoja. Nyt pelikiellon lisäksi hänen kärsittäväkseen tuli 166 000 Yhdysvaltain dollarin eli noin 153 000 euron ansionmenetys. Rahat ohjataan NHL:n pelaajille suunnattuun hätärahastoon.

Tammikuussa 29 vuotta täyttänyt Kassian on pelannut NHL:ssä vuodesta 2011 alkaen. Edmontonin lisäksi hän on kiekkoillut Buffalossa ja Vancouverissa. Meneillään oleva kausi on hänen uransa tehokkain, kun 52 ottelussa ovat syntyneet pisteet 14+16=30. Hän on pelannut NHL-urallaan kaikkiaan 518 runkosarjaottelua tehoin 81+92=173.