Carolina päätti mestari-Washingtonin kauden toisessa jatkoerässä – katso videolta Ahon ja Teräväisen maalit

Carolina Hurricanes on pudottanut hallitsevan Stanley cup -mestarin Washington Capitalsin jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä. Carolina kaatoi ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa Washingtonin vieraissa toisessa jatkoerässä 4–3 ja vei ottelusarjan lukemin 4–3.

Carolinan suomalaispelaajat Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen onnistuivat maalinteossa ottelun toisessa erässä. Carolinan riveissä kiekkoilee suomalaisista tehokaksikon lisäksi myös Saku Mäenalanen, joka pelasi ratkaisuottelussa 14 minuuttia.

Washington oli aloittanut vahvasti ja johti avauserän jälkeen 2–0 Andre Burakovskyn ja Tom Wilsonin maaleilla, mutta Aho teki 1–2-kavennuksen alivoimalla toisen erän puolivälissä.

Aho toi kiekon Washingtonin alueelle ja laukoi, mutta Braden Holtby torjui. Aho ehti kuitenkin ensimmäisenä oman laukauksensa paluukiekkoon ja veti ohi Holtbyn.

. @SebastianAho is a man on a mission! pic.twitter.com/7QXfCm6Rsi

Jevgeni Kuznetsov palautti pian Washingtonin kahden maalin johtoon, mutta Teräväinen kavensi 2–3:een ajassa 36.37. Teräväinen sai kiekon lähellä maalia ja nopea rannelaukaus ohitti Holtbyn.

Teuvo with the quick shot.



Blink and you might miss it! pic.twitter.com/3xc8BzLMF5