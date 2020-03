Coloradon Donskoi rokotti entistä seuraansa San Josessa – "Jäällä oli tuttuja naamoja"

Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi kirjautti maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa uudenlaisen muiston jääkiekkokokemuksiinsa NHL:ssä.

Raahelaislähtöinen, oululaisessa Kärpissä Suomen mestaruudet 2014 ja 2015 voittanut Donskoi iski kolmannessa erässä vierasjoukkue Coloradon voitto-osumaksi jääneen neljännen maalin San Jose Sharksia vastaan. Länsilohkon voitosta kamppaileva Colorado voitti ottelun 4–3.

Donskoille ottelusta teki erityisen se, että hän pelasi ensimmäistä kertaa vieraissa entistä seuraansa Sharksia vastaan. Hän pelasi San Josessa kaudet 2015–19.

– En ollut kokenut tällaista tilannetta aiemmin. Ennen peliä olin hermostunutkin. Jäällä oli entisestä joukkueestani tuttuja naamoja, kertoi Donskoi Avalanchen verkkosivujen videohaastattelussa.

Hänen merkityksensä Coloradon miehistössä korostuu, kun joukkueen avainhyökkääjiin kuuluva Mikko Rantanen on sairauslomalla.

Carolina oli tyly vierailija

Carolina Hurricanes tarrasi vaihteeksi itälohkon viimeiseen pudotuspelipaikkaan, kun se otti toisen peräkkäisen voittonsa lyömällä vierasjäällä Pittsburghin 6–2.

Carolinan suomalaiskaksikko Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen jäivät runsasmaalisessa ottelussa ilman tehopisteitä. Heidän joukkuetoverinsa Morgan Geekie ja Justin Williams tekivät sen sijaan kaksi maalia mieheen. Samalla Williams venytti pisteputkensa neljän ottelun mittaiseksi.

Carolina kaasutti Pittsburghin ohi 1–2-tappioasemasta, kun joukkue teki viisi maalia peräjälkeen toisen ja kolmannen erän aikana. Maaleista muutama oli niin sanottuja flipperiosumia, eli Carolinaa avitti myös tuuri.

– Saimme hyvin torjuttua vastustajan hyökkäykset ylivoimalla, ja oma ylivoimapelimme oli myös hyvää. Onnistuimme pelaamaan omaa peliämme. Ei mitään erikoista, mutta oli kovaa työntekoa, sanoi Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour NHL:n verkkosivujen mukaan.

Carolina on itälohkossa tasapisteissä New York Islandersin ja Columbus Blue Jacketsin kanssa. Joukkueet kamppailevat viimeisistä pudotuspelipaikoista. Pittsburgh on niiden yläpuolella viiden pisteen päässä.