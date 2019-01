D-Kiekko ja Riemu taistelevat paikasta ylempään jatkosarjaan – Suomi-sarjan Jyväskylän derbyssä kovat panokset

Jääkiekon Suomi-sarjassa pelataan kauden toinen Jyväskylän paikallisderby torstai-iltana. Tällä kertaa on D-Kiekon vuoro toimia isäntänä Liikunnan Riemua vastaan.



Kuluvan kauden ensimmäinen Suomi-sarjan paikallismatsi jyväskyläläisten välillä pelattiin marraskuussa, jolloin Riemu toimi kotijoukkueena. Silloin D-Kiekko voitti 1658 katsojan edessä 1-3. Iisalmen Peli-Karhujen kasvatti, pari SM-liigaotteluakin urallaan KalPassa pelannut Mikko Komulainen iski kaksi osumaa. Kertaalleen osuivat D-Kiekon Teemu Sironen ja Riemun Aleksi Lampi.



Molemmat joukkueet palasivat viime viikonloppuna joulutauolta virkeinä. D-Kiekko otti kaksi komeaa voittoa sarjataulukossa edellään olevista joukkueista. Lauantaina D-Kiekko voitti vieraissa Porvoon Huntersin (1-2) ja sunnuntaina kotikaukalossaan sarjakakkonen Forssan Palloseuran jatkoajalla (5-4).



– Lauantaina puolustettiin todella hyvin. Sunnuntain peli oli hankalampi, mutta neljä kertaa noustiin takaa tasoihin ja lopulta jatkoajalla ohi. Osoitettiin siinä, kuinka periksiantamaton joukkue olemme, D-Kiekon päävalmentaja Jari Tapper kertaa viime viikonloppua.



Riemu taasen riepotteli sarjataulukon alemmassa kastissa olevia joukkueita voittamalla lauantaina Porissa Karhu HT:n (1-5) ja sunnuntaina kotonaan Raahe-Kiekon murskalukemin (11-2).



Kun Suomi-sarjan runkosarjaa on joukkueesta riippuen pelaamatta viidestä kolmeen ottelua, ovat molemmat jyväskyläläiset mukavissa asemissa. 32 runkosarjakierroksen jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta etenevät ylempään jatkosarjaan. Ennen torstai-illan derbyä D-Kiekko on taulukossa sijalla kuusi. Nuori joukkue on kerännyt 27 pelaamastaan ottelusta 18 voittoa.



Päävalmentaja Tapper on todella tyytyväinen siihen, kuinka viime kaudesta rutkasti uudistunut ja nuorentunut D-Kiekko on pelannut.



– Olemme pelanneet liikkuvaa ja vauhdikasta kiekkoa, kuten oli tarkoituskin. Nuorella joukkueella välillä tulee notkahduksia, mutta pääasiassa pelaaminen on mennyt eteenpäin. Hyvä tilanne myös sen suhteen, että loukkaantumisia ei juuri ole ja kilpailua pelipaikoista riittää.



Riemulle torstain paikallisottelu on pisteiden valossa vieläkin kriittisempi. Se on sarjataulukossa sijalla kahdeksan eli viimeisellä ylempään jatkosarjaan oikeuttavalla paikalla. Joukkue on pelannut jo 29 ottelua ja voittanut niistä 16. Sijalla yhdeksän oleva JHT Kalajoelta vaanii vain pisteen perässä, yhden ottelun vähemmän pelanneena.



– Todella tärkeä derby molemmille joukkueille, vaikka meillä etu sarjataulukossa nyt onkin. Paikallisottelu on aina yllätyksellinen ja tunne määrittää paljon tekemistä, Tapper ennakoi.



Kaiken kaikkiaan jyväskyläläisjoukkueiden meno Suomi-sarjassa on ollut viime kautta selvästi terävämpää, sillä viime keväänä molemmat joukkueet jäivät alempaan jatkosarjaan ja playoff-paikkojen ulkopuolelle. Jos molemmat joukkueet selvittävät tällä kertaa tiensä ylempään jatkosarjaan, tarkoittaa se, että keväämmällä nähdään myös kauden kolmas Jyväskylän derby.



Jääkiekon Suomi-sarjassa Jyväskylän paikallisottelu: D-Kiekko – Riemu pelataan LähiTapiola Areenassa torstaina 10. tammikuuta klo 19:00.