Dallas-vahti Bishop jälleen sivuun – Lehtoselle vastuuta taistossa pudotuspelipaikasta

NHL-jääkiekkoliigan Dallas Starsin ykkösmaalivahti Ben Bishop on poissa peleistä ainakin kaksi viikkoa, kertoi NHL:n nettisivusto maanantaina. Bishop jätti maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Winnipeg Jetsiä vastaan pelatun ottelun kesken alavartalovamman takia.

Bishop näytti loukkaavan polveaan avauserässä torjuttuaan Jetsin Bryan Littlen laukauksen. Hänet korvasi maalilla Kari Lehtonen, jolle merkittiin tappio Winnipegin voittaessa 4–2.

Bishopille Jets-peli oli toinen sen jälkeen, kun hän oli ollut viisi peliä katsomon puolella alavartalovamman takia. Lehtonen oli avausvahtina kaikissa viidessä ottelussa, voittaen otteluista yhden.

Starsille tappio oli jo viides peräkkäinen, ja joukkue putosi NHL:n länsilohkon viimeiseltä pudotuspelipaikalta. Stars on tasoissa Los Angeles Kingsin kanssa, mutta Kingsillä on ottelu vähemmän pelattuna.

Lehtonen on tällä kaudella voittanut 12 ottelua, hävinnyt kymmenen ja kirjannut kolme jatkoaikatappiota. Torjuntaprosentti hänellä on 91,3 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,46. Bishopilla on 26 voittoa, 17 tappiota ja viisi jatkoaikatappiota sekä tilastot 91,6 ja 2,49.

Stars nosti Bishopin tuoreen loukkaantumisen jälkeen AHL-farmiliigasta maalivahti Mike McKennan. Hänellä ei ole tällä kaudella vielä tilillään NHL-otteluita.