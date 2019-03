Dominoinnit on nyt dominoitu - Jatkoaika häämöttää ratkaisuottelussa

ASETELMA: Muodonmuutos JYPin pelaamisessa lauantain ja sunnuntain välillä oli valtava. On totta, että Hippoksellakin Lukko vei toista erää pelillisesti melko lailla pystyyn, mutta hurrikaaniryhmä oli omalla alueellaan selvästi terävämpi ja jämäkämpi. Se puolusti keskustan pontevasti, eikä Lukko päässyt montaakaan kertaa laadukkaille maalipaikoille.

Toki myös se näkyi, että alakerran kiekollinen liideri Tarmo Reunanen oli sairastumisen vuoksi rivistä pois. Tähän Lukko saa tänään helpotusta, sillä Reunanen on jälleen kokoonpanossa mukana. Hänkään ei ole 21-vuotiaana iällä pilattu, mutta sunnuntain pelanneesta pakkikuusikosta kolme oli syntynyt 1999 tai myöhemmin. Lukko saa Reunasen ohella kokoonpanoonsa takaisin myös pelikieltonsa lusineen Manuel Ganahlin. JYPin koostumuksissa ei ole muutoksia sitten sunnuntain.

Lauantain ensimmäisessä ottelussa raumalaisryhmä oli pelirohkea ja luisteli sekä kiekotteli JYPin (Äijän)suohon. Onnistuuko sama nyt, kun sarja menee taatusti poikki? Game three on nyt game seven. Sellaisista paikoista kokeneella JYPillä on kahmalokaupalla enemmän kokemusta kuin nuorella Lukolla. Mutta asiahan on kuten huoltajalegenda Kari Virpiö taannoin murjaisi: "Kokemuksesta ei ole hyötyä, jos ei sitä osaa käyttää." Mihin ikinä "Virppa" sitten viittasikaan...

Mielenkiintoinen yksityiskohta kahdessa ensimmäisessä ottelussa olivat aloitukset. Lukko voitti lauantaina 62 prosenttia aloituksista, kun JYPin prosentti sunnuntaina oli 71. Yksityiskohta on pieni, mutta aina kun häviät aloituksen pitää kiekko käydä hakemassa kaverin lavasta takaisin. Kun tämä kertautuu aloitus toisensa jälkeen, se alkaa myös osaltaan rytmittää peliä.

ARVIO: Voisi olettaa, että dominoinnit on nyt dominoitu ja nähdään tämän ottelusarjan tasaisin kamppailu. Jatkoaika häämöttää, sinne mentäneen numeroissa 2-2. Se lienee nuoren isäntäjoukkueen etu, mitä pidemmälle peli etenee. JYPin käyrä on kauden mittaan ollut useammissa peleissä laskeva kuin nouseva. Mutta jatkoajat ovat aina arvaamattomia.

SEURAA HEITÄ: Jerry Turkulainen vaelsi runkosarjassa yli 30 ottelun mittaisen maalittoman putken, mutta kun se paukahti poikki, alkoi peli käydä. Kahteen playoff-peliin hän on kerännyt tehot 1+1 ja oli lauantain pelissä yksi harvoja hurrikaanipaitoja, joka sai hyökkäyssuuntaan jotain aikaiseksi. Lukon luisteluvoima on monelle JYP-pelurille myrkkyä, mutta ei Turkulaiselle.

Heikki Liedes iski Lukon tuiki tärkeän 1-1 -tasoituksen ensimmäisessä ottelussa ja oli vaarallinen myös toisessa kohtaamisessa. Liedeksen maali oli hänelle uran ensimmäinen pudotuspeleissä eikä otteluitakaan ole toistaiseksi kuin neljä. Työmies täydentää hyvin raumalaistan ykkösketjua pistenikkareiden Janne Keräsen ja Arttu Ilomäen rinnalla.