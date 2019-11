Kokenut jääkiekkovalmentaja Risto Dufva palaa penkin taakse kotimaisessa Liigassa. Aiemmin JYPiä, Tapparaa, Lukkoa ja Jukureita luotsannut Dufva aloittaa Vaasan Sportin uutena päävalmentajana. Dufva, 56, korvaa tehtävässä Ari-Pekka Pajuluoman.

Vaasalaisseuran syyskausi on ollut synkkä. Joukkue on voittanut 22 ottelustaan vain neljä ja on sarjataulukossa viimeisenä.

– Olen täysin tietoinen haasteesta mikä odottaa ja olen valmis siihen tarttumaan. Jääkiekossa pelataan kahta eri peliä, lyhyttä ja pitkää. Sportin haasteet liittyvät molempiin, ja ensimmäinen fokus on lähipelissä eli keskitymme lähiviikkojen toimintaan, Dufva valotti tiedotteessa.

Sportin muu valmennustiimi jatkaa entisellään Dufvan rinnalla. Dufvan sopimus kattaa loppukauden.

– On hieno palata takaisin todelliseen ammattilaissarjaan, Dufva kertoi.

Tämän kauden alussa Dufva toimi päävalmentajana Puolassa, Katowicen joukkueessa.

– Oma lähtöni Puolasta ja Sportin tilanne ovat kaksi täysin erillistä asiaa, jotka eivät liittyneet toisiinsa. Tässä tapauksessa vain aikaikkunat aukesi omalla ja Sportin kohdalla suotuisasti niin kuin niillä joskus on tapana, Dufva sanoi.

"Ei yhden miehen epäonnistuminen"

Sportin ensimmäinen ottelu Dufvan alaisuudessa on maanantaina, jolloin vaasalaiset matkaavat Helsingin IFK:n vieraaksi.

Viime kaudella Dufva hyppäsi kesken kauden JYPin päävalmentajaksi ja nosti jyväskyläläiset lopulta viimeisenä joukkueena pudotuspeleihin pisteen erolla Sportiin.

Sport tiedotti samalla, että väistynyt päävalmentaja Pajuluoma jatkaa edelleen seuran palveluksessa.

Pajuluoma aloitti Sportin peräsimessä viime kaudella.

– Tämä ei ole yhden asian eikä yhden miehen epäonnistuminen vaan kaikilla meillä on tässä peiliin katsomisen paikka ja paljon parannettavaa, Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä sanoi.

Ennen Sportia päävalmentajaa ehtivät vaihtaa tämän kauden Liigassa Ilves ja TPS.

Sportin päävalmentajavaihdosta kertoi ensimmäisenä Jatkoaika-sivusto.