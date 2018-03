Dufva ei jatka Jukurien päävalmentajana

Jääkiekkoliigan Mikkelin Jukurien päävalmentaja Risto Dufva jättää tehtävänsä, seura tiedotti. 54-vuotias Dufva valmensi Jukurit seuran ensimmäisellä liigakaudella 2016–17 sijalle 11, ja tällä kaudella Jukurit sijoittui 13:nneksi.

Dufva ja Jukurit solmivat syksyllä kahden vuoden päävalmentajasopimuksen, mutta se on nyt purettu. Dufvan mukaan kauden päättyessä katsottiin, että hän on kantanut kortensa kekoon Jukurien liigataipaleella ja "Jukurien on aika etsiä uutta verta peräsimeen".