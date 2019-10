Dufvan valmentaman Katowicen peli peruttiin, kun suomalaiskiekkoilija pahoinpideltiin jäähallin edustalla – kyseessä KeuPa-pelurin veli

Puolan jääkiekkoliigaa pelaavan Katowicen perjantai-illan ottelu Jastrzębienia vastaan jouduttiin perumaan pelaajan pahoinpitelyn vuoksi. Puolalainen jääkiekkosivusto kertoi asiasta Twitterissä.

A PHL match between GKS Katowice and JKH GKS Jastrzębie was cancelled today after a GKS Katowice player was attacked by opposing fans. Finnish forward Jaako Turtianen is doing well, but is at a hospital recovering.