"Dufvismien" aarrearkku odottaa taas avaamistaan – "Se oli kuin siilien rakastelua"

Yli seitsemän vuoden tauon jälkeen JYPin päävalmentajaksi palannut Risto Dufva on aina ymmärtänyt julkisuuden olevan osa liigavalmentajan ammattia. Niinpä mies onkin viljellyt legendaarisia "dufvismejaan" vuosikaudet. Liigassa Dufva on valmentanut JYPin ohella Tapparaa, Lukko ja Jukureita, Mestiksessä/Ykkösdivisioonassa Jukureiden lisäksi SaPKoa ja Kärppiä.

KSML.fi kaivoi parhaita paloja RD:n heitoista vuosien varrelta, olkaa hyvä!

Punainen kuu ja pääsiäismunia

"Kopissa olen yksi jätkä muiden joukossa, mutta pelin aikana ei neuvotella eikä keskustella. Jos minä sanon ottelun aikana, että kuu on punainen, niin silloin se on punainen." (Jukureiden päävalmentajana huhtikuussa 2004.)

"Meitä on syytetty suurinpiirtein kaikesta muusta, paitsi Irakin sodasta ja pankkikriisistä." (Jukureiden päävalmentajana huhtikuussa 2004.)

"Minä, jos kuka, olen pelaajia liigaan tuottanut. Tuskin mistään on viimeisen viiden vuoden aikana noussut yhtä monta liigapelaajaa kuin Mikkelistä." (Tultuaan valituksi JYPin päävalmentajaksi helmikuussa 2007.)

"Voittaminen on se ensimmäinen arvo, josta ammattilaisurheilussa on kyse. En oikein usko sellaiseen, että kehitetään käden taitoja, mutta hävitään otteluita." (Tultuaan valituksi JYPin päävalmentajaksi helmikuussa 2007.)

"Nämä liigapelithän ovat kuin pääsiäismunia tässä vaiheessa kautta. Kaikki samanlaisia päältä ja vasta sisus kertoo missä mennään." (TPS-pelin jälkeen helmikuussa 2008.)

"Olen saanut tässä hetkessä maljani täytenä. Tämä on yksi elämän tarkoituksista. Nyt kyseessä on vain jääkiekko. Se ei ole ehkä tärkein palanen maallista kokonaisuutta, mutta tärkeä kuitenkin. Suomalaisessa jääkiekkoilussa ei voi enempää saavuttaa." (Mestaruuden ratkettua Oulun Raksilassa huhtikuussa 2009.)

"Heillä on menestyksen perimätieto. Sellainen kantaa vuosia. Tiedän sen itse, koska olin Mikkelissä synnyttämässä sellaista." (Oulun Kärpistä keväällä 2010 JYPin mentyä välieriin voitoin 4-3.)

Jokaisella on roolinsa

"Ei ole häpeä epäonnistua tavoitteiden täyttämisessä. Häpeä on ainoastaan se, ellei tee kaikkeaan sen tavoitteen eteen." (Bluesille hävityn välieräsarjan jälkeen huhtikuussa 2011.)

"Mulla on tietty tapa toimia ja se on kova ja kuluttava, sen myönnän. Mutta en minä pysty tätä työtä muulla tavalla tekemään. Kyllä minä yritin. Tein kaiken, minkä pystyin, mutta se ei vain enää tuntunut oikealta." (JYP-potkuistaan syyskuussa 2011.)

"Minä, seurajohto ja pelaajat tekivät kaiken minkä pystyivät. Nyt kävi näin. Kun tulin, JYPissä haluttiin muutosta. Mikä muuttui? No ihan kaikki! Ei jäänyt mitään hampaankoloon, miksi olisi pitänytkään? Hieno matka. Upeat maisemat ja kovaa mentiin." (Potkujen jälkeen syyskuussa 2011.)

"Tässä show'ssa jokaisella on oma roolinsa ja niitä sitten yritetään näytellä mahdollisimman hyvin." (Luonnehdinta kiekkosirkuksesta syyskuussa 2011.)

Otetaan olvia

"Ajatellaan positiivisesti ja otetaan Olvia, eihän tässä muukaan auta." (Tapparan hävittyä JYPille 0–6 joulukuussa 2011.)

"Alussa avauspeli oli meidän osalta liian varovaista, vähän kuin siilien rakastelua." (Lukon hävittyä JYPille 3–5 syyskuussa 2012.)

"Tässä on nyt se perinteinen probleema: silloin kun on vaikeaa, niin on paljon vaikeampaa kuin silloin, kun on helppoa." (Lukon hävittyä JYPille marraskuussa 2015.)

"Ei ole mennyt päivää, ettei mestari olisi soittanut. Soittaa tänäänkin." (Silloinen KeuPan päävalmentaja Ville Nieminen oppi-isästään Dufvasta mestiksen pronssiottelun jälkeen huhtikuussa 2016.)

Kolumni: Oispa RD – No nyt on!

Tartu Mokkaan

Dufva esiintyi aikoinaan myös tämän jutun kirjoittajan edesmenneellä Hullu urheilu -pakinapalstalla. Maaliskuussa 2012 RD:n edesottamuksista kirjoitettiin tähän tapaan:

"Ja sokerina pohjalla tietysti uusi versio Tartu Mikkiin -musiikkiohjelmasta. Tässä game showssa Risto Dufva tarttuu Tapparan toimitusjohtaja Mikko "Mikki" Leinosta nilkoista ja ravistaa Leinosen taskuista huomattavia summia rahaa. Tämän jälkeen RD esiintyy länsirannikolla Tartu Mokkaan -nimisessä produktiossa, jossa periaate on edellä mainittu, summat vain ovat hieman suurempia." (Hullu urheilu, maaliskuu 2012.)

Pöytä on jälleen katettu. Uusien dufvismien aarrearkku odottaa avaamistaan.