Ei kai se ollut vielä au revoir, monsieur Perrin? - Katso videolta, kuinka Kärpät löylytti JYPiä

Se oli kovin samanlainen tarina JYPin osalta kuin keskiviikkoinen kamppailu KalPaa vastaan. Väkevä ensimmäinen erä ja sitten pelin hosuminen vastustajalle toisessa erässä. KalPa joutui kaivamaan voittonsa jatkoajalta saakka, mutta ylivoimaisesti tämän kauden SM-liigaa hallinnut Kärpät päksi pelin pakettiin heti, kun siihen tarjoutui pienikin mahdollisuus.

Jussi Jokisen 1-1 -tasoituksen ja Nicklas Lasun 1-3 -maalin väliin mahtui vain vajaat seitsemän minuuttia toisen erän puolivälin tuntumasta eteen päin. Se riitti tyrmäysiskuksi, JYPin takaa-ajoyritykset jäivät melkoisen huojuviksi ja Kärpät livisti lopulta 4-1 -voittoon.

- Toinen ja kolmas maali olivat oikeastaan samanlaisten pelivirheiden, kiekonmenetysten seurauksia. Oikeastaan neljäskin. Näiden hyödyntämisessä sen näki, miksi Kärpät on hallinnut liigaa koko kauden, JYPin päävalmentaja Risto Dufva sanoi.

- Mutta tämän ottelun kanssa pystyy paljon helpommin elämään kuin sen KalPa-pelin, Dufva lisäsi.

"Tunteikas on aliarviointia"

Kun summeri soi, alkoivat Eric Perrinin juhlallisuudet. 43-vuotias kiekkoikoni päättää uransa tähän kauteen. On mahdollista, että JYP-Kärpät 8. maaliskuuta armon vuonna 2019 oli Perrinin viimeinen ottelu Hippoksella. Jos näin oli, jäähyväisiin jää kitkerä sivumaku, vaikka uran iso kuva kaunis onkin.

- Huh. Sana tunteikas on on tämän illan aliarviointia, liikuttunut Perrin henkäisi.

- Kovin moni urheilija ei saa lopettaa uraansa silloin kuin haluaa, eikä siellä missä haluaa. Minä olen saanut tehdä molemmat. Se on aivan valtavan iso asia. Ja jos joku kysyy, miksi halusin pelata Suomessa ja Jyväskylässä niin pitkään, niin menkää tuonne katsomaan, Perrin viittilöi pelaajakäytävästä katsomon suuntaan.

Lavalin leijona poistui hänelle kenties kaikkein rakkaimmasta kaukalosta syvään kumartaen, raikuvien suosionosoitusten saattelemana.

- Tämä kaupunki ja nämä ihmiset ovat antaneet minulle mielettömän paljon. Sen takia halusin tulla takaisin tänne 2010, sen takia halusin tulla takaisin vielä yhdeksi kaudeksi, Perrin sanoi.

Eki-fanien sankkaan joukkoon liittyi myös kärppäruumiillistuma Lasse Kukkonen.

- Täyttä timanttia! Pelattiin yhdessä Omskissa (2009-2010), Eki auttoi minua monessa asiassa. Ensi kaudella on kaukalossa tietysti hieman helpompaa, kun ei tarvitse pelata Ekiä vastaan, Kukkonen virnisti.

- Toivottavasti silti törmätään vielä jääkiekon parissa. Ekillä on iso sydän, hän on antanut jääkiekolle paljon täällä ja monessa muussakin kaupungissa, hän lisäsi.

"Hoidetaan homma"

Mutta herranen aika! Ei kai Eric Perrinin ura Hippoksella sentään näin voi päättyä? Runkosarjan otteluun? Vaasan Sport on viisi pistettä JYPiä perässä taistelussa viimeisestä playoff-paikasta. Sillä on kolme ottelua pelaamatta, JYPillä kaksi, joten kaikki on yhä omissa käsissä.

- Isossa kuvassa olen kiitollinen urastani, mutta tämä kausi ei ole mennyt niin kuin sen olisi pitänyt mennä. Suurin osa joukkueestamme on voittanut jotain, eikä kukaan ole tyytyväinen, Perrin totesi.

Joten pelaat täällä vielä ainakin ensi viikon sunnuntaina?

- Sellainen on suunnitelma. Hoidamme hommamme kahdessa seuraavassa ottelussa. Playoffithan ovat sitten anybody's game, Perrin ilmoitti.