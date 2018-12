Ei voi olla totta! – JYPin surkea Sport-konttaaminen jatkuu aina vaan

JYPin kaksi ensimmäistä kohtaamista Sportia vastaan tällä kaudella olivat olleet hurrikaanipaitojen kannalta painajaismaisia. Lokakuussa Hippoksella JYP johti 3-2 vielä hieman ennen päätöserän puoliväliä, mutta lopulta vaasalaisten alaskalaisvahvistus William Rapuzzi iski 4-3 -voittomaalin vain 2:08 ennen loppusummeria.

Kolme viikkoa sitten Kuparisaaressa JYP johti 3-2 vielä minuutti ennen loppua. Tällä kertaa Sportin voittomaali syntyi vain 15 sekuntia ennen äänimerkin uikahdusta. Asialla signor Rapuzzi, kuinkas muuten.

Nyt maalilukemat olivat maltillisemmat, mutta päätöserään lähdettäessä pöytä oli katettu Rapuzzille, kun JYP johti Jarkko Immosen kääntölämärimaalilla 1-0.

Julius Nättinen pommitti vielä 2-0 ylivoimalla heti toisen erän alkajaisiksi, mutta kuinkas sitten kävikään?

Täysin käsittämätön tumpulointi alkoi jälleen ottelun loppuhetkillä. Tällä kertaa JYPiä ei rankaissut Rapuzzi, eikä Sport sentään voittanut varsinaisella peliajalla, mutta täysin anteeksiantamatonta räpellystä hurrikaaniryhmä jälleen esitti.

Roope Talaja iski kiekon kahdesti reppuun ylivoimalla ilman maalivahtia.

Ensin ajassa 55.24 ja sitten 59.48. Ja kun jatkoaikaa oli pelattu kolme sekuntia vajaat kolme minuuttia, Olavi Vauhkonen nosti rystyltä Sportin 3-2 -voittomaalin.

Tässä kohdin on hyvä muistaa, että Jani Tuppuraisella oli kolmannen erän loppuhetkillä, JYPin vielä johtaessa ottelua, läpiajo. Tuppurainen ei osunut kiekkoon.

Risuja ja pieniä kiviä

Tuttu tarina, niin kovin tuttu. Vaikka kyse on peräti tragikoomisesta touhottamisesta, asia voi hyvinkin kääntyä keväällä pelkästään traagiseksi.

Perättäisin sanoin: JYP on kauden kolmessa Sport-ottelussaan lahjoittanut pois kahdeksan pistettä. Se on aivan jumalattoman paljon.

Se on myös sellainen suoritus, että lahjat pois hurrikaanipelaajien säkistä ja risuja tilalle. Kinkun ja laatikot voi aattoiltana korvata vaikka pienillä kivillä. Nämä tässä yhteydessä esillä olleet Sport-tukaroinnit kun eivät suinkaan ole olleet tämän syyskauden ainoita, vaan ainoastaan murto-osa.

Jääkiekkopelin häviää joskus sen vuoksi, että vastustaja on parempi, vaikka kaikki olisi liossa. Eikä siinä mitään. Mutta täysin otteessa olleen voiton luovuttaminen huolimattomuuteen ja välinpitämättömyyteen on ammattilaissarjasa anteeksiantamatonta.

Väärä foorumi

Erikoista JYPin kaudessa on ollut se, että joukkue on pystynyt tiristämään liigaa suvereenisti hallinneen Kärpät kahteen otteeseen todella ahtaalle, on pistänyt nenään Tapparaa ja niin edelleen. Ennakkoon heikompia vastaan sen sijaan on tapahtunut ihmeellisiä asioita.

- On erittäin ylimielistä sanoa ketään ns. heikommaksi joukkueeksi, päävalmentaja Lauri Merikivi ilmoitti.

Mutta miksi JYP pelaa monivuotisia kestomenestyjiä vastaan jatkuvasti paremmin kuin näitä pienempiä seuroja? Asennevammako riivaa kokenutta joukkuetta vai mikä?

- Tämä on väärä foorumi alkaa niitä miettimään, mutta kyllä näitä asioita koko ajan mietitään, Merikivi sanoi.

Sport-otteluun päävalmentaja pettyi, ei pelkästään lopun mahalaskun vuoksi.

- Nihkeä peli meiltä kaiken kaikkiaan. Olen pettynyt siihen, minkälainen tunne ja enegia oli tuohon pelin alkuun. Se parani, mutta muutama huolimaton jäähy maksoi nyt aika helvetin paljon, Merikivi summasi.

JYP-Sport