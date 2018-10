Eipä olisi ikinä uskonut - KooKoo pieksi mörkönsä, JYP ei

Eipä olisi uskonut, että KooKoonkin taival on ollut JYPin tavoin melkoista tappioiden tiellä paarustamista viime aikoina, niin paljon enemmän se näytti voittoon uskovalta joukkueelta Hippoksen perjantai-illassa. Eikä muuten olisi uskonut sitäkään, että KooKoon kolmansien erien maaliero oli ennen Jyväskylän keikkaa murheellinen 6-26. Eikä sitä, että joukkueen edellinen vierasvoitto oli peräisin viime helmikuulta.

Mutta niinhän siinä kuitenkin kävi, että KooKoon kaikesta huolimatta positiivisempi ja vähemmän väkinäinen peli-ilme palkittiin 4-3 -voitolla JYPistä.

Avauserä oli viime aikoina maalinteon ja jatkuvan häviämisen kanssa tuskailleen JYPin kannalta karmaiseva. Vahva, tosin vähän tuskainen kymmenen minuutin rynnistys ei tuottanut tulosta, ja sitten paukahti omissa kahteenkin otteeseen.

Toisen erän alussa oli pariin kertaan käydä köpelösti ja KooKoo lipsahtaa jo kolmen maalin karkumatkalle, mutta sitten Eric Perrinin oivallus tavoitti Jerry Turkulaisen, joka veivasi läpiajonsa päätteeksi 1-2 -kavennuksen. Turkulaisen ohella JYPistä osuivat Jani Tuppurainen ja uransa ensimmäisen liigamaalin laukonut Joonas Viinikainen.

"Tunteen pitää näkyä"

Lepsuilusta tai yrittämisen puutteesta JYPiä ei voi syyttää, mutta kun homma on väkinäistä, se on väkinäistä. Isoa rakenteellista vikaa pelissä ei ollut, mutta tahmeaa se on, kun ratkaisuja tapahtuu. Hyökkääminen on tiristämistä ja puristamista ja omissa aina joku sen verran unohtuu, että reppuu heiluu hurrikaanivahdin - tällä kertaa pitkästä aikaa Pekka Tuokkola - selän takana.

- Kyllä tämä tästä kääntyy. Siellä on paljon pieni huolimattomuusvirheitä, niistä pitää vain päästä eroon, yli kahden viikon tauon jälkeen kaukaloon palannut Jani Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen iski JYPin 2-3 -kavennuksen siirretyn rangaistuksen aikana. Kauden ensimmäinen liigamaali kirvoitti 38-vuotiaasta konkarista apinanraivoa tihkuneen tuuletuksen.

- Tunteen pitää näkyä kaukalossa, se on ollut aina mulle tärkeä asia, Tuppurainen linjasi.

Muhoksen mies on myös aina elänyt niin kuin opettaa. Tuppuraisen silmät syvällä kuopissaan palaen pitämä käytäväsaarna antoi virtaa jopa apaattiseen toimittajaankin ja jonkinlainen saarna on epäilemättä kuultu myös joukkueen pukukopissa. Toivoa sopii, että se on mennyt jakeluun.

Mutta jätetäänpä jotain printtilehteenkin, sieltä löytyy lauantaina lisää Tuppuraisen ajatuksia, kannattaa lukea.

Viinikaisen ensimmäinen

Joonas Viinikaista, 20, vähän hymyilytti, vaikka uran ensimmäinen liigakausi on ollut tappiosta toiseen kulkemista.

- On se kokemus, jota ei varmasti unohda, hän kuvasi 3-3 -tasoitustaan.

Perjantai-illan ottelu oli vielä toissa kaudella Diskoksen A- ja B-junioreissa pelanneen Viinikaisen viides liigassa.

- Mukava ollut pelata, on tuntunut siltä, että pärjään tässä sarjassa. Mutta voittamassa täällä tietysti ollaan, jatkuvasta häviämisestä pitää päästä eroon, hän ilmoitti.

Niin, se häviäminen. JYPin lokakuu on ollut melkoisen lohduton. Kuusi liigaottelua ja kaksi CHL:n kamppailua tekee yhteensä kahdeksan tapahtumaa. JYP on voittanut niistä vain kaksi, nekin voittomaalikisojen jälkeen. Maalisarakkeeseen on jäänyt nolla kolme kertaa ja jakson maaliero on masentava 15-21.

- Saatiin tänään se, mitä ansaittiin, päävalmentaja Lauri Merikivi sanoi.

Noviisiluotsi oli selkeästi ymmällään. JYPin pelipaketti ei ollut nyt likikään niin kompakti kuin tiistaina.

- Aika usein meidän muutaman minuutin hallintajakson jälkeen pallo on yhtäkkiä omassa maalissa, Merikivi ihmetteli.

Hän kuitenkin uskoi - tietenkin - että konstit kurssin kääntämiseen löytyvät tästä pelaajistosta ja tästä valmennuksesta.

- Meillä on kaikki voittavan jääkiekon elementit olemassa, ei vain olla saatu niitä kaikkia yhtä aikaa jäälle, Merikivi totesi.

Mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan.