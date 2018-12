Eniten sekoilleiden jumbofinaali - Hippoksella väännetään tasaisesti

ASETELMA: Ässät vieraili Jyväskylässä edellisen kerran reilu kuukausi sitten. Nykyinen päävalmentaja Pasi Kaukoranta oli luotsannut joukkuetta siinä vaiheessa 16 päivän ajan ja patapakka oli voittanut kaksi ottelua kolmesta. JYPiä vastaan napsahti tuolloin niukka 1-2 -tappio. Sen jälkeen kumpikin on otellut kymmenen kertaa. Ässillä on niistä 13 pistettä, JYPillä 11. Myös kuukausi sitten Ässät oli sarjataulukossa viimeinen ja JYP viimeistä edellinen.

Kaksi tämän kalenterivuoden aikana eniten sekoillutta organisaatiota tallustavat käsikynkkää liigan perunakellarissa. Positiivista on se, että vuotta 2018 on enää reilut kaksi vuorokautta jäljellä. Tätä ajastaikaa ei varmasti haluta muistella Isomäessä eikä Hippoksella.

Kumpikin joukkue kärsi eilisen kierroksella niukan 0-1 -tappion, kun JYP taipui Helsingissä IFK:lle, Ässät kotonaan hurjassa voittoputkessa porhaltavalle Lukolle. Kumpikin väänsi kamppailun, jonka se olisi voinut voittaa, mutta käteen jäi vain luu.

Yhteismitallista JYPille ja Ässille on myös se, että haaveet pudotuspeleistä alkavat olla utopiaa. Patapaidoilla tosin on vähemmän hävittävää kuin hurrikaani-, kun odotukset eivät olleet ihan samalla tasolla ja toisaalta Ässät pilasi kautensa vielä aikaisemmin kuin JYP. Tommi Kerttulan kehitysjohtajaksi palkkaamisen myötä Porissa rakennetaan jo uutta, Jyväskylässä vielä mietitään, että mitäs tehtäisiin.

Ässien sairaslista on pitkä kuin kirkonmatto. Maalivahti Henri Kiviahon ohella sivussa ovat puolustajat Juho Tommila ja Teemu Vuorisalo sekä hyökkääjät Niklas Appelgren, Matti Lamberg, Sami Lähteenmäki ja Aki Juusela. JYP ei ole ilmoittanut loukkaantuneeksi ketään.

ARVIO: JYPillä on kotiotteluissaan kuuden pelin pisteputki, joka voi toki venyä seitsemäänkin. Ässät hallitsi kauden ensimmäistä kohtaamista Porissa, mutta hävisi 0-2. Kuukausi sitten JYP dominoi, mutta voitti vain niukasti 2-1. Numerollisesti tasainen vääntö lienee tämäkin, kenties muutenkin. 2-2 -numeroissa jatkoajalle ja sitä kautta lisäpiste vieraiden matkaan.

SEURAA HEITÄ: Mikko Kaltevan vaisusta peli-ilmeestä on puhuttu kauden mittaan paljon. Ei ole tiedossa, pelaako mies kenties jonkin vamman vaivaamana, mutta esimerkiksi eilisen HIFK-ottelun tilasto on melko käsittämätön. Kalteva kellotti hurrikaanipuolustuksen korkeimman peliajan (20:12), joka sisälsi nelisen minuuttia ylivoimaa. Silti hän ei laukonut kertaakaan. Kakkosylivoiman viivamies Oscar Eklund laukoi seitsemän kertaa. Tänään Kaltevan tilalla ykkösylivoimassa pelannee jälleen kokoonpanoon palaava Mikko Mäenpää.

JYP-kasvatti Jyri Marttinen ajautui alkukaudesta sivurooliin Lukossa ja palasi vuoden tauon jälkeen Ässiin. Porissa vastuuta on piisannut, kun Marttinen huhkii keskimäärin reippaasti yli 24 minuutin peliaikoja. Tulostakin on syntynyt, kun 23 ässäpelin saldo on 4+5, joten viime kauden pistemäärä on kasassa jo nyt. Plusmiinus-tilastokin näyttää lukemaa +5. Se on jumbojoukkueen paras yhdessä maalirohmu Jarno Kärjen kanssa.