Ensimmäistä NHL-mestaruuttaan jahtaava Ovetshkin nauttii jääkiekkohuumasta

Runkosarjan maalipörssin 49 osumallaan voittanut Aleksandr Ovetshkin jahtaa ensimmäistä Stanley Cup -voittoaan. Ovetshkin ei ole kertaakaan 13-vuotisen NHL-uransa aikana päässyt taistelemaan jääkiekkomaailman arvostetuimmasta palkinnosta.

Koko NHL-uransa Capitalsia edustanut venäläistähti ei kuitenkaan tunnusta ottavansa paineita varhain tiistaina Suomen aikaa alkavasta finaalisarjasta.

– En usko, että kannattaa murehtia sen enempää kuin yleensäkään, Ovetshkin totesi NHL:n verkkosivuilla.

Finaalivastustaja, tulokasjoukkue Vegas Golden Knightsia on hehkutettu pitkin kautta. Ovetshkin huomauttaa, että harva olisi uskonut heidänkään taistelevan kauden päätteeksi pokaalista.

– Haluamme olla täällä ja olemme työskennelleet kovasti läpi kauden. En usko, että kukaan olisi uskonut meihin tai Vegasiin, ja nyt olemme finaalissa taistelemassa Stanley Cupin voitosta.

Mestaruus olisi ensimmäinen paitsi venäläishyökkääjälle myös Washington Capitalsille. Seura ei ole onnistunut 43-vuotisen historiansa aikana voittamaan Stanley Cupia vielä kertaakaan. Viimeksi seura oli finaalissa vuonna 1998, mutta tällöin Detroit Red Wings vei voitot suoraan 4–0.

Jos Vegasissa jääkiekkohuuma on vallannut kaupungin, niin on myös Yhdysvaltain pääkaupungissa.

– Siitä on 20 vuotta, kun kaupunki, fanit ja pelaajat olivat viimeksi Stanley Cup -finaalissa. Koko kaupunki on todella innoissaan, lauantain harjoituksiamme seurasi jopa 6 000 katsojaa. Se oli uskomatonta! kapteeni hehkuttaa.

Komea palkintokaappi

Ovetshkin siirtyi rapakon taakse Moskovan Dinamosta kauden 2004–2005 päätteeksi. Ensimmäisellä NHL-kaudellaan Ovetshkin iski runkosarjassa 106 pistettä, ja hänet valittiin vuoden tulokkaaksi.

Parhaan maalintekijän palkinnon Ovetshkin on vienyt nimiinsä seitsemän kertaa. NHL:n pelaajayhdistys on nimennyt hänet liigan parhaaksi pelaajaksi kolmesti, ja yhtä monesti hänet on valittu joukkueensa arvokkaimmaksi.