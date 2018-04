Erik Haula iski Vegasille voiton viidennessä erässä – video

Las Vegasin suomalaishyökkääjä Erik Haula päätti pitkän illan kotijoukkueen osalta upeasti, kun hän iski 2–1-voittomaalin NHL-jääkiekon pudotuspeliottelussa Los Angelesia vastaan. Maali tuli toisessa jatkoerässä, ja peliaikaa koko pelissä oli takana jo 95.22.

Katso alta video Haulan maalista.

