Florida rökitti Dallasin kotonaan, suomalaisille ropisi syöttöpisteitä

Florida Panthersin Noel Acciari sivalsi peräjälkeen kolme maalia, kun hänen joukkueensa voitti kotonaan Dallas Starsin 7–4. Lisäksi yhdysvaltalaishyökkääjä lihotti tehotilastoaan syöttöpisteellä.

Acciari on hurjassa maalintekovauhdissa, sillä hän onnistui kypärätempussa myös edellisessä ottelussa Ottawa Senatorsia vastaan. Tuolloin Florida voitti 6–1.

Acciarin myllytys alkoi toisessa erässä, kun Florida johti ottelua 4–1. Hän teki kaksi maalia 32 sekunnissa, ja verkko heilui kolmannen vajaan neljän minuutin kuluttua hänen ensimmäisestä osumastaan. Acciarin kolmas osuma syntyi rangaistuslaukauksesta, joka tuomittiin Dallasin John Klingbergin koukattua Acciaria.

Floridan Aleksander Barkov kirjautti kaksi syöttöpistettä. Dallasin Roope Hintz, Miro Heiskanen ja Esa Lindell hankkivat kukin yhden syöttöpisteen.

Florida on itälohkossa yhdeksäntenä, ja se on voittanut edellisestä viidestä ottelustaan kaksi. Dallas puolestaan on länsilohkossa kolmantena. Se on vienyt nimiinsä kolme viimeisestä viidestä ottelustaan.

Bäckström ja Ovetshkin saavuttivat yhdessä merkkipaalun

Runsasmaalinen ottelu pelattiin myös New Yorkissa, jossa Rangers hävisi Toronto Maple Leafsille 3–6. Toronton William Nylander ja Mitchell Marner tekivät kumpikin kaksi maalia.

Kasperi Kapanen nappasi syöttöpisteen Nylanderin ensimmäisestä osumasta, joka päätti ruotsalaishyökkääjän seitsemän ottelua kestäneen maalittoman kauden. Nylander kasvatti pistesaldoaan myös syöttöpisteellä, jonka hän ansaitsi Marnerin ensimmäisestä maalista.

Voitto oli Torontolle kolmas putkeen. Joukkue on itälohkossa kahdeksantena tasapisteissä Montrealin kanssa, mutta Montreal on pelannut yhden ottelun vähemmän.

Myös New Jersey hävisi kotonaan maalein 3–6. Devilsistä vei voiton Washington Capitals, jonka parhaat tehot eli 2+2 iski ruotsalaishyökkääjä Niklas Bäckström. Washingtonin venäläinen hyökkääjälegenda Aleksandr Ovetshkin teki maalin ja kirjautti syöttöpisteen.

Bäckströmille ja Ovetshkinille tuli täyteen 900 NHL-runkosarjaottelua joukkuetovereina. NHL:n verkkosivujen mukaan kyseessä on NHL:n 21:s parivaljakko, joka on saavuttanut kyseisen merkkipaalun.