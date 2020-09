Flyers pakotti Islandersin seitsemänteen kohtaamiseen – tasoitti ottelusarjan jatkoajalla

Philadelphia Flyers ja New York Islanders joutuivat kolmannen kerran jatkoajalle NHL:n itälohkon toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjassaan ja kolmannen kerran Flyers otti jatkoaikavoiton. Ivan Provorovin rannelaukaus toisessa jatkoerässä ratkaisi pelin Flyersille, joka on noussut 1–3-tappioasemasta 3–3 tasatilanteeseen.

– Olimme voittaneet kaksi peliä jatkoajalla, joten se oli viesti pukuhuoneessa, että pelataan vain meidän peliämme. Sen teimme. Meidän piti laittaa kiekkoja maalille, mennä kovaa perään, ja sillä tavalla maaleja tehdään, raatamalla. Sitä se oli lopulta, 49 laukausta pysäyttänyt maalivahti Carter Hart sanoi NHL:n nettisivuilla.

Ottelusarja katkeaa lauantaina Torontossa.

– Tämä ei varmasti ollut parhaita pelejämme, mutta lopulta saimme homman hoidettua. Saimme tasoitettua pelin kolmannessä erässä sellaista joukkuetta vastaan, joka ei usein luovu johdosta. Tarvitsimme kaksi jatkoerää, mutta saimme luotua paikan toisessa jatkoerässä. Mahtava laukaus ja maali, joka antoi meille mahdollisuuden, Flyersin valmentaja Alain Vigneault kiitteli.

Islanders voitti laukaustilaston 53–31.

– Olemme tasainen pari. On sopivaa, että tämä menee seitsemänteen peliin, Islandersin päävalmentaja Barry Trotz kommentoi.

Myös Canucks tasoitti

Stanley Cupin pudotuspeleissä 1–3-tappioasemasta 3–3-tasatilanteeseen nousseista joukkueista 50,8 prosenttia on voittanut ottelusarjan seitsemännen pelin.

Myös NHL:n länsilohkossa ollaan samassa tilanteessa. Vancouver Canucks oli ottelusarjassaan Vegas Golden Knightsia vastaan tappiolla voitoin 1–3, mutta on nyt punnertanut tasoihin voitettuaan kuudennen pelin 4–0.

Vancouver on joutunut selviämään kahdessa viime pelissä ilman ruotsalaismaalivahti Jacob Markströmiä, mutta tulokas Thatcher Demko on täyttänyt hänen paikkansa Canucksin maalilla. Ottelusarjan viidennessä pelissä Demko pysäytti 42 laukausta ja kuudennessa pelissä hän kirjautti NHL-uransa ensimmäisen nollapelin 48 torjunnalla. Demko on Canucksin seurahistorian ensimmäinen tulokasmaalivahti, joka on ansainnut nollapelin pudotuspeleissä.