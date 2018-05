Folkhemmet jyrää koko porukan voimin - "Me ollaan ihan kananlihalla kaikki!"

Ruotsi on pelannut Kööpenhaminan Royal Arenassa kuin kotiuolassaan. Joukkue on voittanut kaikki yhdeksän otteluaan, ainoa kauneusvirhe on Slovakialle karannut yksi piste.

- Olemme 20 minuutin matkan päässä Ruotsista. Fanimme ovat olleet loistavia ja osittain sen takia niin moni pelaaja halusi lähteä kisoihin, 19 NHL-miehen turvin operoiva Grönborg iloitsee.

Tre Kronorin pelejä on seurattu yleiskeskiarvolla mitattuna eniten näissä kisoissa, vaikka isäntä-Tanska pelasi ottelunsa maan kiekkoilun kehdossa Herningissä.

- Se on mahtavaa. Iho nousee kananlihalle, kun koko katsomo on keltainen, Grönborg tunnelmoi Ruotsin yli 11 000 katsojan ottelukohtaiseen keskiarvoon viitaten.

Ruotsalaisfanit ovat kuluttaneet Juutinrauman siltaa enemmän kuin Saga Noren konsanaan. Puolustaja Adam Larsson komppaa valmentajaansa lähes samoilla sanoilla.

- Iho nousi kananlihalle, kun lähes koko halli lauloi pelin jälkeen kansallislaulua, Larsson viittaa välierävoiton jälkeisiin karkeloihin.

Samaan kuoroon yhtyy kymmenen pistettä (5+5) Kööpenhaminassa rohmunnut Mika Zibanejad.

- Tämä on ollut aivan mahtavaa. Jokaisen ottelun jälkeen on ollut hymy naamalla, kun tämän yleisön edessä on niin hienoa pelata, hehkuttaa Zibanejadkin.

Tasapainoista Ruotsia tohtii pitää selkeänä suosikkina finaalissa Sveitsiä vastaan. Viime kevään kamppailut mukaan lukien Ruotsi on voittanut MM-jäillä 14 ottelua putkeen.

- Yritetään lisätä siihen viidestoista, hyökkääjä Gustav Nyqvist virnistää.

- Olemme pystyneet pelaamaan koko ajan hyvää jääkiekkoa neljän ketjun voimin, hän tiivistää voittoputken taustat.

Ja kuten tiedämme, se yleisökään ei ole pahitteeksi. Folkhemmet jyllää koko yhteisöllään ja kaikilla on niin pirun mukavaa.