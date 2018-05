Granlund remontoi kapteenitilastoja - "Kyllä sen huomaa, että ryhmä on nuori"

Ehkä - ja toivottavasti - se on tapahtunut jo hyvän aikaa sitten. Ettei Mikael Granlundia enää muistella etunenässä Bratislavan ilmaveivimiehenä. Ihmepojan urotöistä Slovakiassa kirjoitettiin kaikki mahdollinen, mutta vasta myöhemminhän Granlundista tuli isommassa kuvassa jääkiekkoilija isolla jiillä.

Eihän kukaan ole vielä 19-vuotiaana valmis.

Nyt Granlund, 26, kuuluu leijonien MM-kisajoukkueen konkariosastoon ja lopullisen kisajoukkueen ensimmäisessä kokoontumisessa hänet nimettiin myös joukkueen kapteeniksi.

Granlund on suomalaisen kiekkoilun ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt kapteeni arvokisoissa ja nuorin tämän tehtävän saanut sitten Saku Koivun, joka kipparoi leijonia Norjan kisoissa 19 vuotta sitten 24-vuotiaana. Tämän jälkeen jokainen leijonakapteeni ennen Granlundia on ollut "virkaan" astuessaan vähintään 28-vuotias ja viisissä edellisissä kisoissa C-kirjain on ommeltu vähintään 31-vuotiaan pelaajan rintaan.

- Tietysti se on suuri kunnia. Olen päässyt lyhyen urani aikana näkemään paljon hienoja kapteeneja ja toivottavasti oppinutkin heiltä jotain. Oma itseni aion silti olla ja näyttää sitä kautta esimerkkiä, Granlund linjaa.

"Mikkehän on jo vanha jätkä"

Päävalmentaja Lauri Marjamäelle Granlundin valinta juuri tämän joukkueen kapteeniksi oli itsestään selvää. Peräti 13 ensikertalaisen keski-iältään alle 25-vuotiaassa ryhmässä viisien MM-kisojen ja liki 400 NHL-ottelun hyökkääjä edustaa konkariosastoa.

- Mikkehän on jo vanha jätkä tähän ryhmään, Marjamäki murjaisee.

- Sanoin hänelle heti, että haluan, että sinä olet tämän joukkueen kapteeni. On pelillinen johtaja ja johtaja muutenkin. Fiksu kaveri, joka edustaa suomalaista jääkiekkoa parhaimmillaan, hän määrittelee.

Granlundin adjutantit ovat Mikko Rantanen, 21, ja Sebastian Aho, 20.

- Rantanen on ollut nuorten maajoukkueen kapteeni ja Aholla on niin paljon johtajaominaisuuksia, että hän on tulevaisuudessa varmasti Carolinan kapteeni, Marjamäki perustelee uuden sukupolven leijonapelaajien johtotrioa.

Rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta

Kapteenisto, Granlund etunenässä, on uuden tilanteen edessä. He ovat olleet pelillisesti tärkeitä leijonille aiemminkin, mutta nyt niskaan sovitellaan myös henkisten johtajien viittoja.

Uransa viidenteen MM-turnaukseen lähtevä Minnesota Wildin hyökkääjä ei ota asiasta stressiä - tai ei ainakaan myönnä moista.

- Pelaaja haluaa aina vastuuta, mutta joukkue on joukkue, ei mikään ole koskaan yhdestä miehestä kiinni, hän toteaa.

Tanskaan matkaavassa 25 pelaajan ryhmästä yli puolet on Granlundia nuorempia. Kapteeni ennätti pelata leijonissa jo 1970-luvun tähtien kanssa, 1980-lukulaisista nyt puhumattakaan. Päävalmentaja Marjamäkikin vahvistaa, että milleniaalit näkevät pelin enemmän mahdollisuuksien kautta on takavuosien vanhemmat jermut. Granlund on todennut nopeasti saman.

- Vasta kokoonnuttiin, mutta kyllä sen huomaa, että meillä on nyt paljon nuoria. Toivottavasti pystytään tuomaan sitä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta jäälle, mikä tästä porukasta huokuu, hän sanoo.

"Lyhyt turnaus, mutta pitkä turnaus"

Granlundille päätös MM-kisoihin lähtemisestä oli helppo. Kausi oli vahva, vaikka pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella tulikin lähtö hurjavireistä Winnipegia vastaan otteluvoitoin 1-4.

- NHL-kausi päättyi pettymykseen, mutta hyvä kausi on kuitenkin alla ja olen ehjänä. Tänne oli mukava tulla, runkosarjassa tehot 21+26=67 ja pudotuspeleissä 1+2 nakutellut mailataituri selvittää.

Marjamäen päävalmentajakaudella leijonien ympärillä on käyty kenties normaalia enemmän negatiivista keskustelua. Granlund ei sitä säikähtänyt.

- Aina puhutaan ja kirjoitetaan paljon ja tehdään omia johtopäätöksiä. Mutta joskus kannattaisi nähdä metsä puilta ja malttaa. Meillä on paljon jätkiä myös Pohjois-Amerikasta ja hyvä joukkue jalkeilla, hän opastaa.

- Näin nuo kaksi viimeistä Ruotsin turnauksen ottelua. Peli näytti nopealta ja rohkealta, kapteeni lisää.

MM-karkelot potkaistaan käyntiin Kööpenhaminassa ja Herningissä perjantaina, leijonien pelit alkavat lauantaina Etelä-Korean kohtaamisella. Granlund tietää, mitä kahden ja puolen viikon savotta vaatii.

- MM-kisat on lyhyt turnaus, mutta pitkä turnaus. Ei saa mennä asioiden edelle, mutta pitää kuitenkin tiedostaa, että mitkä ovat ne "isot pelit", tuumaa 2000-luvun MM-kisojen kymmenes leijonakapteeni.