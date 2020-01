HIFK:lle iso takaisku – Julius Nättisen takana pistepörssissä väijyvä Teemu Turunen pitkään sivussa

Miesten jääkiekkoliigassa pelaavan HIFK:n hyökkääjä Teemu Turunen, 24, on loukkaantumisen takia sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa.

Menetys on HIFK:lle iso, sillä Turunen on ollut helsinkiläisjoukkueen tämän kauden ykköspistemies ja on koko jääkiekkoliigan pistepörssissä toisena. Turunen on kerännyt 34 ottelussaan tehopisteet 14+26. Turunen on pistepörssissä JYPin Julius Nättistä perässä kolme pistettä (tilanne keskiviikkona).

HIFK kertoi joukkueen loukkaantumistilanteesta keskiviikkona kotisivuillaan.

Turusen lisäksi sivussa ovat Lennart Petrell, Juha Jääskä, Mikko Kousa, Markus Kankaanperä ja Sebastian Dyk.

Ruotsalainen Dyk on HIFK:n sisäisessä pistepörssissä kolmantena. Hän on kerännyt 33 ottelussaan tehopisteet 12+12. Dykin toipumisajaksi HIFK arvioi viikon.