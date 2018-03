HJK pestari Egyptin maajoukkuehyökkääjän

Jalkapalloliigan HJK on hankkinut egyptiläisen hyökkääjän Amr Gamalin elokuun loppuun voimassa olevalla lainasopimuksella. 26-vuotias Gamal on pelannut Egyptin maajoukkueessa 18 ottelua, joissa on tehnyt kolme maalia.

Gamal on Egyptin suurimman seuran Al Ahly SC:n kasvatti, ja hän on pelannut seuran edustusjoukkueessa 68 ottelua, joissa on syntynyt 18 maalia. Viime kaudella Gamal pelasi lainalla Etelä-Afrikan Bidvest Wits FC -joukkueessa 13 pääsarjaottelua ja teki kaksi maalia.

– Meidän sentteriosasto on nyt tosi kova ja valmennuksella on käytössään monipuolinen sekoitus erilaisia pelaajia. Amr Gamal on juonikas ja taitava kärki, (Akseli) Pelvas on huippuluokan viimeistelijä, Joao Klauss De Mello on vahva ja taitava target, ja Klubi 04:ssa paikkaa kyttää huippuvireinen Rony Huhtala, jolla on ihan poikkeuksellinen kyky juosta vastustajan selustaan, jalkapallojohtaja Juho Rantala sanoi seuran tiedotteessa.