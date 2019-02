HPK pyrkii pilaamaan JYPin Hall of fame -karkelot - Kerho on tällä kaudella vielä kaatamatta

ASETELMA: JYP katkaisi eilen orastaneen tappioputkensa Mikkelissä Jukureiden kustannuksella. Tosin vasta jatkoajan ja melkoisen kammopelin jälkeen 1-0, mutta katkaisi kuitenkin. HPK puolestaan kepitti samaan aikaan tunnerikkaassa kamppailussa Pelicansin 5-3 ja edelleen vahvasti mukana taistelussa puolivälierien kotiedusta.

Kahdeksan kaksiminuuttisen myötä JYPin perjantai-ilta Kalevankankaalla oli sen verran omituinen, että viidellä viittä vastaan pelaamisesta ei pystynyt juurikaan käsitystä muodostamaan. Ensimmäisellä kympillä se oli vahvaa, mutta sen jälkeen hurrikaani oli jatkuvasti alivoimainen. Ylivoimaa se ei viimeisen 58 minuutin aikana pelannut lainkaan. Näin ollen raaka-aineita tämän kamppailun ennakointiin lienee parempi hakea keskiviikon SaiPa-ottelusta.

Siinä oli hyökkäyspelissä niitä kuuluisia aihioita, mutta osin puolustuspelin kustannuksella. Hetkellinen pelikurin höltyminen tuntuu olevan tämän kauden JYPissä niin syvällä, että itse Risto Dufvakaan ei ole pystynyt sitä kitkemään. HPK:ta vastaan paketti pitäisi olla äärimmäisen tiivis, muuten tulee noutaja.

JYPin kokoonpanossa on pientä hienosäätöä. Mikko Kalteva nousee ykköspariin kaimansa Mäenpään rinnalle, Nolan Yonkman puolestaan luutii kolmosessa Jake Newtonin kaverina ja eilen kolme kaksiminuuttista istunut Mikko Kuukka putoaa seiskapakiksi. Hyökkäysketjut ovat ennallaan ja maalilla jatkaa Jukurit-ottelun ylivoimaisesti paras pelaaja Eetu Laurikainen.

Ennen ottelun alkua JYP julkistaa kolme uutta jäsentä Hall of fameensa. Vuosi sitten sinne nimettiin Sirkka-Liisa Korhonen, Urpo Helkovaara, Tuomas Pihlman, Antti Virtanen ja Sinuhe Wallinheimo. Lisäksi JYPin Hall of fameen kuuluvat Pentti Mikkilä, Pertti Rastela, Risto Kurkinen ja Ari-Pekka Siekkinen, joiden pelinumerot JYP on jäädyttänyt.

ARVIO: JYP ja Kerho ovat vääntäneet kauden kahdessa aiemmassa kohtaamisessaan tasaisesti. Marraskuussa Hämeenlinnassa HPK oli parempi 2-1 varsinaisella peliajalla ja haki joulukuussa 3-2 -jatkoaikavoiton Hippokselta. Kerho on suosikki tähänkin ja vaara vaanii, että marginaali repsahtaa ainakin pykälän yhtä maalia suuremmaksi. HPK voittaa 3-1 tai 4-2.

SEURAA HEITÄ: David Tomasek iski illan ainokaisen Jukureiden verkkoon ja samalla päättyi tshekkihyökkääjän 17 ottelun kuiva kausi. Tuuletuksessa oli sellaista alkuvoimaisuutta, että lisää voi olla luvassa. Tomasek takoi alkukaudesta 18 otteluun seitsemän maalia, seuraavat 25 kamppailua ovat tuottaneet vain kaksi. Playoff-haaveen elättämisessä JYP tarvitsee tehotalkoisiin myös hänet.

Jo eilen penkillä istunut Emil Larmi palaa pelipuuhiin tänään. 22-vuotias veräjänvartija loukkaantui tapaninpäivän kierroksella, joten taukoa kertyi yli kuukauden päivät. Kolmatta kautta Kerhon ykkösveskarina häärivä Larmi on ollut koko ajan joukkueelleen enemmän kuin sata jänistä. Sopimus umpeutuu tähän kauteen, eikä pidä yllättyä, jos työpaikka löytyy sen jälkeen isommista ympyröistä.